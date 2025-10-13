Ile Maurice: Se protéger contre un rhume ou une pneumonie

Depuis le début de septembre, plus de 11 000 cas d'infections respiratoires ont été recensés à travers le pays. Certaines de ces infections peuvent évoluer vers une pneumonie, notamment chez les enfants, les personnes âgées ou les patients atteints de maladies chroniques. Le froid, l'air sec et les variations de température favorisent la propagation de ces infections.

Pour la Dr Hanssa Summah, pneumologue chez C-Care Darné, la prévention repose sur plusieurs axes : vaccination, hygiène de vie, environnement adapté et suivi médical régulier. Selon elle, le vaccin contre la grippe saisonnière réduit le risque d'infection de 30 à 60 %, et doit être renouvelé chaque année car les souches virales changent et l'immunité diminue avec le temps. Le vaccin contre le Covid-19 reste recommandé pour limiter les formes graves et la transmission, surtout chez les personnes à risque. Le vaccin antipneumococcique protège contre certaines infections bactériennes, et est conseillé dès la petite enfance, pour les adultes de plus de 65 ans et pour les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques.

Malgré la vaccination, certaines personnes peuvent développer une pneumonie sévère. Un mode de vie équilibré soutient le système immunitaire, souligne la pneumologue. Elle recommande une alimentation variée, un sommeil suffisant, une activité physique régulière et l'arrêt du tabac. Certains compléments, comme les vitamines C, D et E, le zinc, le sélénium ou les probiotiques, peuvent également soutenir l'organisme, tout comme une bonne hydratation.

L'environnement domestique joue aussi un rôle. Il est important d'assurer une bonne ventilation, et de limiter l'humidité, les moisissures, les acariens, la fumée de tabac et les polluants. L'usage de filtres à air et le port du masque dans les lieux clos ou fréquentés restent recommandés, notamment pour les personnes fragiles.

