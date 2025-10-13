Ile Maurice: Un détenu s'en prend à une caméra de surveillance

Un nouvel incident s'est produit le dimanche 12 octobre au bloc F de la prison centrale de Beau-Bassin. Un détenu, âgé de 26 ans, s'est montré particulièrement agressif envers le personnel pénitentiaire avant de s'en prendre à une caméra de surveillance.

Selon les informations recueillies, le jeune homme, condamné en juillet 2024 pour un vol, effectuait des exercices physiques lorsque l'incident a éclaté. Il aurait demandé à être transféré à l'infirmerie de la prison pour un examen médical. Invité à patienter le temps que l'assistance nécessaire arrive, il aurait mal réagi et manifesté de la colère.

Pris d'un accès de rage, le détenu aurait escaladé une grille métallique menant au plafond avant de s'emparer d'une caméra de vidéosurveillance installée dans le couloir du bloc. Il l'aurait ensuite arrachée et frappée à plusieurs reprises contre un mur, endommageant complètement l'équipement. La scène aurait été accompagnée d'une remarque traduisant son mécontentement : «Mo'nn prefer tir mo laraz lor kamera-la. »

L'équipement, d'une valeur estimée à environ Rs 5 000, a été récupéré par un garde-chiourme, qui a immédiatement alerté ses supérieurs. Le détenu a depuis été placé sous rapport disciplinaire. L'incident s'est produit alors que l'agent de service assurait la surveillance du bloc F.

Une enquête interne a été initiée pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet acte de vandalisme au sein de l'établissement pénitentiaire. À noter que les cas d'agression et de violence se multiplient ces derniers temps à la prison de Beau-Bassin. La semaine dernière encore, un détenu s'en est pris à un médecin affecté à l'établissement.