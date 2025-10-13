Ile Maurice: Anil Bachoo salue la collaboration durable entre pays et l'Inde

Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a rencontré, le vendredi 10 octobre, les médecins spécialistes du Madras Institute of Orthopaedics and Traumatology (MIOT International Hospital) de Chennai, en Inde. Ces derniers sont actuellement à Maurice pour réaliser des interventions complexes en oncologie et des interventions pédiatriques, ainsi que certains patients qui ont déjà subi des opérations spécialisées au New Cancer Centre (NCC) de Phoenix.

L'équipe est composée du chirurgien oncologue, Arun Mitra, du consultant en oncologie médicale, Balaji Krishnan, du chirurgien orthopédiste pédiatrique, Atul Bhaskar, et de l'anesthésiste pédiatrique, Pradnya Sawant. MIOT International est un hôpital de 1 000 lits qui dispense des soins tertiaires dans 63 spécialités différentes. Les 21 salles d'opération de pointe sont équipées des dernières technologies et des instruments nécessaires aux chirurgiens pour réaliser les interventions les plus complexes.

En juillet, le prestigieux groupe hospitalier indien avait officiellement inauguré son centre de rééducation ultramoderne à Port-Louis. Ce projet renforce la présence bien établie de MIOT International à Maurice, où le groupe hospitalier basé à Chennai a participé à de nombreuses initiatives et collaborations médicales ces dernières années.

Dans une déclaration face à la presse, le ministre Bachoo a salué le partenariat durable entre Maurice et l'Inde dans le domaine des soins de santé. Il a indiqué que les experts médicaux indiens apportent leur aide dans le cadre d'opérations chirurgicales complexes à Maurice depuis de nombreuses années, souli- gnant les avantages pour les médecins locaux, tels que l'acquisition d'une expérience et d'une formation essentielles grâce à ce partenariat. «Cette collaboration améliorera les compétences de nos professionnels de santé et contribuera à améliorer la qualité des soins de santé dispensés dans le pays», a-t-il souligné.

Le ministre a expliqué que l'équipe indienne réalisera plus de dix opérations complexes de la tête et du cou liées au cancer. Il a également exprimé son inquiétude face à l'augmentation du nombre de cas de cancer identifiés à Maurice, avec environ 3 200 nouveaux cas signalés chaque année, en particulier le cancer du sein.

Pour lutter contre cette tendance à la hausse, le ministère a lancé une campagne nationale de dépistage du cancer, a-t-il indiqué. Depuis début 2025, plus de 328 opérations ont été réalisées avec succès au NCC, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les soins pédiatriques, le ministre Bachoo a indiqué que des spécialistes indiens prendront en charge plus de 15 cas complexes à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses. Il a souligné l'importance de la coopération et de la formation continue des médecins mauriciens en Inde afin de garantir que chaque service hospitalier à Maurice dispose de spécialistes qualifiés.

Quant aux spécialistes indiens, ils ont fait part de leur volonté de poursuivre leur collaboration avec Maurice, d'échanger leurs connaissances, et de renforcer les relations bilatérales existantes entre l'Inde et Maurice. Ils ont réitéré leur engagement à aider les médecins locaux à traiter des cas médicaux complexes et à améliorer encore les services de santé à Maurice.