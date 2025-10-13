Ile Maurice: Cocktail Molotov lancé sur une habitante - Des jeunes, dont un mineur, arrêtés

Une enquête menée par la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Nord a permis de faire la lumière sur une affaire pour le moins inquiétante survenue à Baie-du-Tombeau. Trois jeunes, dont un mineur, ont été arrêtés après avoir été impliqués dans un incident où un cocktail Molotov a été lancé en direction d'une résidente.

Les faits remontent à la soirée du mardi 7 octobre. Vers 22 heures, la victime, âgée de 37 ans, aurait surpris cinq individus cagoulés escaladant le mur d'enceinte de sa propriété. Pris de panique à sa vue, les intrus auraient immédiatement pris la fuite, non sans lancer dans sa direction une bouteille contenant un liquide inflammable - un engin artisanal de type «cocktail Molotov». Par chance, le projectile n'a pas atteint sa cible et aucun blessé n'a été déploré.

Grâce aux informations recueillies sur le terrain et à un travail d'intelligence policière, les enquêteurs ont rapidement identifié le véhicule utilisé par le groupe ce soir-là : une voiture grise. L'enquête a mené à l'interpellation du conducteur, un étudiant de 19 ans, qui a reconnu les faits. Dans sa déclaration, il a expliqué avoir agi avec cinq amis à la suite d'un différend opposant l'un d'entre eux à des Bangladais domiciliés dans le même quartier.

Une perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir un bidon de cinq litres contenant un mélange d'eau et de carburant, soupçonné d'avoir servi à la fabrication de l'engin incendiaire. Deux autres complices présumés, âgés respectivement de 19 et 15 ans, ont également été interpellés. Tous deux ont reconnu leur implication et confirmé la version de leur ami. Trois autres suspects ont été identifiés et devraient être arrêtés prochainement.

Les deux jeunes majeurs ont comparu devant la Weekend Court le samedi 11 octobre sous une accusation provisoire de «causing explosion likely to endanger life». Le mineur, pour sa part, a été remis aux services de probation dans l'attente de son évaluation. L'enquête se poursuit sous la supervision de la CID de Port-Louis Nord afin de déterminer les motivations exactes de cet acte et de retrouver les autres membres du groupe.