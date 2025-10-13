Ile Maurice: Deux individus interpellés après une altercation avec la police

Une intervention policière a dégénéré dans la soirée du dimanche 12 octobre sur le parking du terrain de 5 Aside, à Bon-Accueil. Deux hommes ont été interpellés par la police du poste de Brisée-Verdière pour des infractions distinctes, notamment de conduite sous l'influence de l'alcool, d'usage de propos grossiers en public et d'agression sur un agent de police dans l'exercice de ses fonctions.

Les faits ont eu lieu aux alentours de 22 h 25, lorsqu'une patrouille du poste de Brisée-Verdière s'est rendue sur place à la suite d'une demande d'assistance concernant un individu suspecté de conduire sous l'influence de l'alcool. Sur les lieux, les policiers ont constaté la présence de deux hommes qui semblaient être en état d'ébriété. L'un d'eux aurait été surpris en train d'utiliser un langage injurieux à haute voix en public. Il a immédiatement été averti de l'infraction de rogue and vagabond (comportement indécent en public) avant d'être conduit au poste de police pour enquête.

Peu après, vers 22 h 50, un deuxième individu présent sur les lieux aurait également proféré des insultes à l'encontre des forces de l'ordre. Selon la déposition d'un agent, ce dernier aurait refusé d'obtempérer lors de son arrestation et aurait porté un coup de poing à un policier avant de lancer des propos menaçants. L'agent a néanmoins réussi à maîtriser le suspect avec l'aide de ses collègues. L'homme a ensuite été informé qu'il serait poursuivi pour assault sur un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions. Aucun blessé n'a été signalé.

Les deux suspects, âgés de 42 et 20 ans, domiciliés à Bon-Accueil, ont été conduits au poste de police pour enquête. Le plus âgé des deux a par ailleurs été formellement accusé d'avoir conduit un véhicule sous l'influence de l'alcool, et d'avoir refusé de se soumettre aux tests de prélèvement sanguin et de souffle, conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité routière. Les officiers du poste de police de Lallmatie, de l'Emergency Response Service et de la Divisional Support Unit ont apporté leur soutien au cours de l'opération.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ensemble des circonstances entourant cet incident.