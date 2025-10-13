Ile Maurice: Dharam Gokhool invité d'honneur de la cérémonie

13 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le président de la République, Dharam Gokhool , est l'invité d'honneur des célébrations officielles du 23e anniversaire de l'autonomie de Rodrigues. La cérémonie s'est tenue hier au stade Jean Daniel André, à Camp-du-Roi. Le thème retenu cette année : Ansam Nu Al Pli Lwin.

La cérémonie protocolaire au stade a également été marquée par la finale de la Rodrigues Day Football Cup 2025, opposant le Rising SC aux Baladirou Sharks. Un dîner a été offert par le chef commissaire en l'honneur du président Gokhool.

Ce lundi 13 octobre, Dharam Gokhool rencontrera le président de l'Assemblée régionale à Port-Mathurin, puis s'entretiendra avec le chef de la minorité. Il visitera également le musée de Rodrigues et l'école primaire Joseph Marioline Speville, à Grand- La Fouche Corail , dans le cadre du projet de cantine scolaire.

Une cérémonie de remise des prix en l'honneur des lauréats rodriguais du Concours national de rédaction 2025 se tiendra au centre Antoinette Prudence, suivie d'une visite de l'usine de dessalement de Pointe-Coton. Demain, il participera à une cérémonie de don organisée par la Global Rainbow Foundation et à l'initiative «Un visiteur, un arbre».

Rodrigues bénéficie d'un statut d'autonomie au sein de la République de Maurice, établi en 2002 avec la création de sa propre Assemblée régionale. Les élections à l'Assemblée régionale ont lieu tous les cinq ans. Un commissaire en chef préside le conseil exécutif, l'organe exécutif de l'île, qui est responsable devant l'Assemblée régionale. Cette dernière prend les décisions locales dans des domaines tels que le développement, le tourisme et l'environnement. La région dépend également de l'aide financière du gouvernement mauricien.

