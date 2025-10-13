Ile Maurice: La tradition de la pêche à l'ourite se poursuit

Après deux mois d'interdiction destinés à permettre aux poulpes de se reproduire, la pêche a repris dans le lagon de Rodrigues, le mardi 7 octobre. Les pêcheurs ont d'abord récolté entre six et neuf tonnes d'ourites, avec un objectif de 30 tonnes d'ici la fin de la saison.

Cette année, la quantité totale d'ourites pêchées atteint déjà 18 504,42 kg, contre 16 383,75 kg en 2024, soit une hausse de 2 120,67 kg. Le port du Sud-Est enregistre à lui seul 1 858,35 kg supplémentaires, près de trois fois plus que l'an dernier.

Malgré des conditions météorologiques parfois capricieuses, les pêcheurs parviennent à préserver la ressource tout en faisant vivre une pratique profondément enracinée dans l'identité rodriguaise.