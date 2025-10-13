Ile Maurice: 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre

À l'initiative de la speaker de l'Assemblée nationale, le Parliamentary Gender Caucus, avec le soutien du bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à Maurice et aux Seychelles, coordonne une campagne de sensibilisation du public à la prévention de toutes les formes de violence à Maurice, en mettant l'accent sur les violences sexistes.La campagne est ouverte à tous les résidents de la République de Maurice.

Les participants sont priés de soumettre une oeuvre d'art (photo ou croquis), accompagnée d'une courte description (maximum 100 mots) en anglais, en français ou en Kreol Morisien expliquant sa pertinence par rapport au thème.

La date limite de soumission est fixée au 30 octobre à 14 heures via un formulaire en ligne ou des copies papier disponibles à l'entrée de l'Assemblée nationale. Une exposition d'oeuvres d'art sélectionnées sera organisée au sir Harilal Vaghjee Memorial Hall. Elle sera officiellement inaugurée le 25 novembre (Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes) et se terminera le 10 décembre (Journée des droits de l'homme).

Un jury indépendant examinera les envois, qui peuvent être des oeuvres d'art nouvelles ou existantes, reflétant des émotions telles que le chagrin, mais aussi promouvant l'empathie, le respect et la gentillesse, tout en dépeignant la violence avec sensibilité. Une fois sélectionnées, les oeuvres doivent être déposées à l'Assemblée nationale avant le 22 novembre, afin de laisser suffisamment de temps pour leur installation.

Les modalités de dépôt des oeuvres seront communiquées aux participants et des dispositions seront prises pour assurer leur conservation. D'autres détails et le formulaire de candidature seront disponibles sur le site web de l'Assemblée nationale : https://mauritiusassembly.govmu.org. Les participants sélectionnés devront donner leur consentement explicite pour la reproduction et la diffusion de leurs oeuvres tout au long de la campagne.

Cette campagne offre aux artistes ainsi qu'au grand public une occasion unique de mettre leur créativité au service du changement ainsi que de contribuer à lutter contre la violence et de rendre la société plus empathique. Pour mémoire, chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, Journée mondiale des droits de l'homme, la campagne 16 Days of Activism appelle à agir contre l'une des violations des droits humains les plus persistantes au monde : les violences faites aux femmes.

Durant ces 16 jours d'activisme, des personnes du monde entier s'unissent pour sensibiliser aux violences sexistes, contester les attitudes discriminatoires, et réclamer une amélioration des lois et des services afin de mettre définitivement fin aux violences faites aux femmes. Des mouvements récents comme #MeToo et #TimesUp ont propulsé ce sujet sur la scène internationale.

Les violences basées sur le genre (VBG) demeurent un problème majeur à Maurice, où environ une femme sur quatre en subit une forme ou une autre. Bien que des lois comme la Protection from Domestic Violence Act de 1997 existent, leur mise en oeuvre se heurte à des difficultés, notamment une application défaillante, des normes sociétales profondé- ment ancrées et une collecte de données incohérente.

Le gouvernement, en collaboration avec des organisations comme l'Organisation des Nations unies (ONU) et le PNUD, a lancé des initiatives telles que l'application mobile Lespwar, une ligne d'assistance téléphonique (139) et un National Strategic Action Plan contre les VBG.