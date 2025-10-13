Ile Maurice: Fermetures temporaires et retard dans la livraison du projet routier

Les automobilistes empruntant les routes de l'ouest doivent s'attendre à des perturbations cette semaine. Des travaux nocturnes sont en cours à Cascavelle dans le cadre du projet du Bypass de Flic-en-Flac, entraînant la fermeture temporaire de deux axes routiers principaux : la Black River Road (A3) et la Palma Road (A2).

Depuis le lundi 13 octobre, la Black River Road, entre Xavier Village et Cascavelle Shopping Mall, est fermée à la circulation dans les deux sens, de 20 heures à 5 heures, pour une durée de deux nuits. À partir du mercredi 15 octobre, une seule voie de la Palma Road sera également inaccessible, aux mêmes horaires et pour la même période. Un plan de déviation a été établi pour atténuer les désagréments.

Les véhicules circulant de Tamarin vers le nord sont redirigés via la Cascavelle Village Road, près de Casela, afin de rejoindre la Palma Road à Beaux-Songes. Durant la fermeture partielle de la Palma Road, la circulation sera contrôlée par un système de type stop/go. Des panneaux de signalisation ont été installés et la police est déployée pour encadrer le trafic et garantir la sécurité des usagers.

Parallèlement, le prolongement de la liaison La Vigie-La Brasserie-Beaux-Songes, réalisée à un coût de Rs 655 millions, qui relie l'autoroute M1 à La Vigie jusqu'à La Marie en passant par la route Phoenix/Plaisance (A10) et qui devait compléter le Bypass de Flic-en-Flac, a pris du retard. Initialement prévu pour juillet, il est désormais attendu en 2026.

Selon la Road Development Authority, ce retard s'explique par la lenteur des travaux d'utilités publiques souterraines à Flic-en-Flac et à Cascavelle, ainsi que par la mobilisation des ressources sur la deuxième phase du projet.

Cette phase, longue de 9,5 km et estimée à Rs 1,3 milliard, est déjà achevée à 98 %. Elle comprend une chaussée de sept mètres, des accotements pavés et plusieurs ronds-points, dont un sur la route de Flic-en-Flac. Une fois terminée, cette nouvelle liaison reliera directement Flic-en-Flac à La Vigie via Henrietta, La Marie et Beaux-Songes, évitant ainsi Curepipe, Vacoas, Quatre-Bornes et Palma.