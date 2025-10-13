Ile Maurice: Palmarès des «Best Workplaces Mauritius 2025»

Le mercredi 8 octobre, le Royal Green a accueilli la cérémonie du palmarès des Best Workplaces Mauritius 2025 du label Great Place to Work® (GPTW) en présence de Patrick Dumoulin, président de GPTW France et Maurice, et fondateur et président de GPTW Mauritius, de Stéphanie Antoine, nouvelle Country Manager de GPTW Mauritius, Jennifer Barbaray, précédente Country Manager de GPTW Mauritius, des entreprises certifiées GPTW, des représentants des médias ainsi que de nombreux invités dirigeants et employés d'entreprises du secteur public et privé. L'objectif de la soirée était de célébrer et de reconnaître les meilleures entreprises à Maurice où il fait bon travailler en 2025.

Patrick Dumoulin a réitéré la mission d'intérêt général portée par GPTW dans plus de 170 pays où ils sont présents : «Construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous - for all.»

Stéphanie Antoine a précisé que «les 90 entreprises mauriciennes interrogées représentent plus de 25 000 collaborateurs dans quasiment tous les secteurs Il ne s'agit pas simplement de données RH, mais d'un véritable baromètre de l'expérience vécue par les salariés mauriciens».

De plus, il a été observé une progression notable du Trust Index des Best Workplaces, passant de 83 % en 2024 à 85 % en 2025 - une hausse qui témoigne d'une dynamique positive, portée par des pratiques managériales plus inclusives, une meilleure reconnaissance du travail, et une volonté affirmée de créer des environnements où chacun peut s'épanouir.

Les résultats du Palmarès des Best Workplaces Mauritius 2025 ont été annoncés.

Catégorie des entreprises de plus de 250 salariés Top 1 : Attitude Hotels, Top 2 : Hilton Mauritius Resorts & Spa, Top 3: IHG Mauritius, Top 4: Mautourco, Top 5: DHL.

Catégorie des entreprises regroupant entre 51 et 249 salariés

Top 1 : EO Solutions, Top 2 : Alludo, Top 3 : ESP Landscapers, Top 4 : ER Property, Top 5 : Ecoasis, Top 6: Ascencia, Top 7: Talan Mauritius Top 8: Washright services Ltd, Top 9: Ile aux cerfs leisure island and golf club, Top 10: Fedex Rennel Ltd.

Catégorie des entreprises de moins de 50 salariés

Top 1 : FLO, Top 2 : Flacq Retail Park Top 3 : Porsche Centre Mauritius, Top 4 : Médecins à domicile, Top 5 : Store 2000, Top 6 : Paragon Motors, Top 7 : Fields Good Fresh Food, Top 8 : Tyre Expert, Top 9: Serviqual, Top 10 : Sun Styled Boutiques Ltd.