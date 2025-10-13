Ile Maurice: Plusieurs centaines de psychotropes saisis dans un terrain en friche

Une importante opération antidrogue menée par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la région Sud a conduit, ce dimanche 12 octobre, à la découverte d'un stock impressionnant de médicaments psychotropes dissimulés dans un terrain en friche à Rose-Belle. Deux femmes, âgées de 37 et 19 ans, ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.

Les faits se sont déroulés vers 13 h 44. Lors d'une patrouille ciblée, les agents de l'ADSU ont fouillé un terrain broussailleux situé dans la région. C'est là qu'ils ont découvert deux sacs en plastique noir remplis de diverses substances considérées comme dangereuses, dont une grande quantité de comprimés à base de tramadol, prégabaline et diazépam - des médicaments puissants souvent détournés de leur usage médical pour leurs effets psychotropes.

La saisie comprend notamment : 738 comprimés de Zamudol LP 150 mg ; 8 comprimés de Zamudol LP 100 mg ; 84 capsules de Cabalin 150 mg (Pregabalin) ; 140 capsules de Pregatas 50 mg ; 120 capsules de Pregatas ME 75 mg (Pregabalin + Méthylcobalamine) ; 182 capsules de Lyrica 75 mg ;

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

194 capsules de Tramazac 50 mg ; 15 comprimés de Mogadon 5 mg ; 95 capsules de Cabalin 75 mg (Pregabalin) ; 330 capsules de Pregatas 75 mg ; et 318 comprimés de Valium Diazepam 10 mg. Les policiers ont alors décidé de surveiller discrètement la zone. Quelques minutes plus tard, ils ont remarqué une voiture blanche s'approchant du terrain.

Le véhicule, conduit par une femme, s'est arrêté à proximité. La passagère avant est descendue et s'est dirigée vers la broussaille où les sacs avaient été découverts, tandis que la conductrice a pris la fuite. Les officiers de l'ADSU sont aussitôt intervenus et ont procédé à l'arrestation de la jeune femme sur place. La conductrice, quant à elle, s'est rendue d'elle-même au poste de police de Rose-Belle vers 15 h 35 le même jour.

Une perquisition menée à leur domicile respectif n'a révélé aucun autre élément incriminant. Les deux femmes ont néanmoins été placées en détention, l'une au poste de police de Vacoas et l'autre à celui de Pailles, sur ordre du surintendant de police Ghoora.

Selon les premières constatations, les comprimés saisis étaient destinés à être écoulés sur le marché illégal, où ces substances sont recherchées pour leurs effets euphorisants. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine exacte des produits et d'identifier d'éventuels complices dans ce réseau de trafic.