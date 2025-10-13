Congo-Kinshasa: Agression dans l'Est - Félix Tshisekedi place l'UE face à ses responsabilités et exige des sanctions ciblées !

En marge de sa participation à la 2ème édition du Global Gateway Forum, à Bruxelles, en Belgique, le Président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, au sujet d'une coopération stratégique cruciale face aux défis de paix et de sécurité.

Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement critique pour la paix dans la région des Grands Lacs, mais aussi à l'aube du rôle majeur que la République Démocratique du Congo (RDC) s'apprête à jouer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.

« Notre élection comme membre non permanent du Conseil pour la période 2026-2027 est une responsabilité que nous assumons avec gravité et détermination. Nous entendons y porter une voix africaine exigeante, lucide, et constructive », a déclaré le Chef de l'État à son hôte européenne.

Le Président Félix Tshisekedi a affirmé que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'UE, à la fois dans les dynamiques de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces à la sécurité collective.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur la liste des attentes, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité de sanctions ciblées, non seulement contre des individus, mais aussi contre les entités politiques, économiques et logistiques qui soutiennent l'agression.

Etant donné que l'Est de la RDC reste aujourd'hui le théâtre d'une agression armée extérieure documentée - avec l'occupation de plusieurs localités (Goma, Sake, Masisi, Rutshuru, Kalehe) par le M23, soutenu par un État voisin, en violation flagrante de la résolution 2773 du Conseil de sécurité -, le Chef de l'État a dit « attendre de l'UE une prise de position claire et ferme, alignée sur les principes de la Charte des Nations Unies », mais également un appui diplomatique fort aux Processus de Lomé, Doha et Washington, reconnus par les Chefs d'État africains.

Alors que la RDC fait face à la plus grave crise de déplacements internes sur le continent, avec plus de sept millions de déplacés, le Président Tshisekedi a plaidé pour une réponse humanitaire à la hauteur. D'autant plus que le blocage humanitaire s'est vu aggravé par la fermeture des aéroports de Goma et Bukavu, empêchant l'acheminement de l'aide. « Nous demandons le soutien de l'UE pour exiger et accompagner la réouverture immédiate de ces aéroports, conformément aux engagements pris dans la résolution 2773 et lors des Sommets régionaux », a plaidé le Président congolais.

Pour cela, le Président de la République a exhorté l'UE, à travers sa Présidente de la Commission, à soutenir :

1. L'activation rapide des couloirs humanitaires, en lien avec les partenaires onusiens et la Croix-Rouge ;

2. L'appui aux mécanismes de libération humanitaire et d'échange de prisonniers, convenus dans les cadres de médiation existants.

Le dernier point abordé par les deux personnalités se rapportait au renforcement de l'appareil sécuritaire de la RDC. À ce titre, le Président Félix Tshisekedi a informé que la RDC s'est engagée depuis 2024 dans une réforme profonde de ses Forces armées, visant à en faire une armée républicaine, professionnelle et respectueuse des droits humains.

« Nous saluons la coopération européenne déjà engagée, notamment en matière de formation des militaires à Kindu, et souhaitons l'amplifier. Nous appelons l'UE à soutenir davantage cette réforme, à travers un cadre structuré, coordonné et fondé sur les normes internationales », a conclu le Président de la République.