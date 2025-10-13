Les Léopards de la République Démocratique du Congo sont condamnés à battre les Crocodiles du Nil du Soudan ce mardi 14 octobre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en match comptant pour la 10ème et dernière journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique, pour terminer parmi les quatre deuxièmes meilleurs, et poursuivre la course en tant que barragiste. Une victoire impérative pour les Léopards, qui, en cas d'un faux pas du Sénégal face à la Mauritanie, pourrait prendre la première place du groupe et se qualifier directement pour Mexique-Canada-Etats Unis 2026.

Dans le tableau des meilleurs deuxième, le règlement de la compétition ne prend pas en compte les points acquis contre l'équipe classée sixième du groupe. Ainsi, le Gabon est premier avec 16 points +4, Cameroun 14 points+9, RDC 13 points +4, Madagascar 13 points +3, Burkina-Faso 12 points +4.

Ce classement est provisoire et pourrait encore évoluer selon les résultats des journées restantes : le Gabon jouera contre le Burundi, le Cameroun contre l'Angola, le Madagascar contre le Mali, le Burkina Faso contre l'Ethiopie.

RDC s'impose devant le Togo 1-0 à Lomé

Les Léopards de la République Démocratique du Congo se sont imposés devant les Eperviers du Togo1-0, vendredi, au stade Kégué, à Lomé, en match de la 9ème journée du groupe B des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde 2026.

L'unique but de la partie a été l'oeuvre de Cédric Bakambu (7ème) dès l'entame du match d'un tir du pied droit depuis le centre de la surface sur une passe décisive de Fiston Mayele. Pour la suite, il n'y a plus eu de but. Visiblement, le plus important pour les Léopards était d'arracher la victoire comme disait le sélectionneur Sébastien Desabre à la conférence de presse d'avant match : « on est focus pour remporter les deux matches. On est aujourd'hui dos au mur, c'est-à-dire il va falloir qu'on remporte les deux matches pour espérer se qualifier en tant que premier, ou soit pour aller au barrage. Donc, on sait ce qu'on a affaire. Ça passe par deux étapes : la première ici, à Lomé, on jouera pour s'imposer et puis après il sera temps de penser au deuxième match. On est lancé comme toutes les équipes dans une phase de qualification. Donc, tant que ce n'est pas encore terminé, on doit jouer au maximum ».

C'est dans cet esprit que Sébastien Desabre a modifié le onze de départ par rapport au dernier match contre le Sénégal, à Kinshasa. Il a préféré cette fois-ci, Lionel Mpasi dans les perches, avec une défense soudée composée de Chancel Mbemba, Alex Tuanzebe et Rocky Bushiri. Pour les latéraux, il a fait confiance à Arthur Masuaku du côté gauche, et Aron Van Bissaka à droite. Samuel Moutoussamy, Charles Pickel Nathan Mbuku au milieu de terrain. Et enfin, Cédric Bakambu et Fiston Mayele Kalala en attaque. Après les deux premiers quarts de jeu, Charles Pickel (33ème) a cédé sa place à Edo Kayembe, un changement poste par poste.

A la reprise, il y a eu un autre changement. Elia Meschack (45ème) a pris la place de Fiston Mayele auteur d'un carton jaune. Puis, s'en est suivi les entrées de Jackson Muleka et Ngal'ayel Mukau respectivement à la place de Cédric Bakambu et Nathan Mbuku (64ème). Et enfin, Gédéon Kalulu (84ème) prendra la place d'Aron Bissaka. De tous ces changements, il n'y a plus eu de buts. Les Léopards se sont contentés d'un service minimum de 1-0.

Sénégal écrase le Soudan du Sud 5-0

Dans l'autre match de ce groupe qui a opposé le Soudan du Sud au Sénégal, à Juba, les Lions de la Terranga se sont imposés par un score fleuve de 5-0. Une victoire qui permet au Sénégal de continuer à garder la tête du groupe B dans cette bataille qui se joue désormais à distance contre la RDC. Le Sénégal est toujours premier avec 21 points, et la RDC toujours deuxième avec 19 points. La dernière journée le 14 octobre, la RDC recevra le Soudan, et le Sénégal accordera son hospitalité à la Mauritanie.