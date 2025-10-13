Congo-Kinshasa: Appréciation du Franc congolais - Le pays a bénéficié des cours mondiaux favorables de principaux produits importés et exportés

La semaine qui commence risque d'être catastrophique étant donné que la tendance baissière du dollar se poursuit encore. Déjà dimanche 12 octobre, les cambistes affichaient le taux de 1800 francs congolais pour 1 dollar. Les économistes sont déboussolés dans leurs analyses face à ce phénomène.

Au cours du 62ème Conseil des ministres du vendredi 10 octobre dernier, le gouverneur de la Banque centrale, André Wameso Nkualoloki, a présenté un état détaillé de la conjoncture économique nationale. Il a fait savoir que la situation économique interne reste marquée par la stabilité du cadre macroéconomique, traduite par un net recul de l'inflation et une appréciation soutenue du franc congolais sur les marchés officiel et parallèle.

L'autorité monétaire de la République révèle que la croissance économique devrait atteindre 6,3 % en 2025, portée principalement par la vigueur du secteur extractif. Durant la première semaine d'octobre, l'indice global des prix à la consommation a connu une baisse notable, marquant une situation de déflation. « Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à -0,10 % contre 0,06 % la semaine précédente. En cumul annuel, il s'élève à 5,93 % contre 9,99 % à la même période de 2024 », a précisé le gouverneur dans sa note d'information.

Poursuivant son exposé, André Wameso a souligné que le franc congolais s'est renforcé de 6,31 % sur le marché indicatif et de 4,12 % sur le marché parallèle par rapport à la semaine précédente. « Depuis la fin décembre 2024, notre monnaie nationale affiche une appréciation de 13,47 % à l'indicatif et de 9,54 % au parallèle », a-t-il fait remarquer.

Le gouverneur a également indiqué que les cours mondiaux des principaux produits importés et exportés par la RDC ont évolué de manière favorable. Tenant compte des risques internes et externes, il a recommandé le renforcement de la coordination entre les politiques budgétaire et monétaire, la surveillance accrue du marché de change et du secteur bancaire, ainsi que la promotion de la diversification économique par l'agriculture et les services pour réduire la dépendance au secteur minier.

Le Comité de politique monétaire (CPM) a, pour sa part, expliqué que cette appréciation du franc congolais découle d'un ensemble de mesures adoptées par la BCC. Parmi celles-ci figurent : une intervention directe sur le marché des changes le 18 août 2025 par la cession de 50 millions de dollars américains, l'actualisation du taux de change appliqué au stock de la réserve obligatoire en dollars convertie en monnaie nationale depuis 2021, entraînant une ponction de 371 milliards de francs congolais, ainsi qu'une meilleure transparence du marché des changes et une optimisation de la gestion de la liquidité bancaire.

Enfin, tenant compte des perspectives économiques jugées positives, le CPM a décidé d'assouplir la politique monétaire de la Banque centrale. Le taux directeur est ainsi passé de 25,0 % à 17,5 %, soit une baisse de 750 points de base, tandis que le taux des facilités de prêt marginal a été ramené de 30,0 % à 21,5 %, confirmant une orientation favorable à la relance du crédit et à la stabilité financière.