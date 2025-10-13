Afrique de l'Ouest: Henriette Wamu déploie des énergies nouvelles pour l'opérationnalisation de l'Office National de Pêche et Aquaculture !

Faute de bureaux et d'un cadre de travail approprié, l'Office National de Pêche et d'aquaculture (ONPA) a tenu, le vendredi 10 octobre 2025, à Kinshasa, sous les arbres, sa sixième session extraordinaire du Conseil d'administration, sous la présidence de sa présidente, Henriette Wamu Ataminia.

Déterminés à remplir la mission leur est confiée par le Gouvernement Congolais, malgré plusieurs défis dont ils font face notamment, le manque d'un siège officiel, le non-paiement de salaire depuis leur nomination le 08 juillet 2023 par ordonnance du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, et autres, les membres du Conseil d'administration de cette entreprise publique ne désarment pas. Pour la nième fois, ils se sont réunis en plein air, pour évaluer le fonctionnement de cet établissement étatique ainsi que les conditions socioprofessionnelles de l'enseignement de son personnel.

Dans son mot d'ouverture, la PCA Henriette Wamu Ataminia a d'abord salué le sens élevé d'engagement et du respect que chaque membre du Conseil d'administration accorde à l'Office National de Pêche et d'Aquaculture, qui leur a été confié par le 1er des congolais pour le bonheur de ces derniers ; à savoir : le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« Comme nous le savons, l'ONPA est un défi permanent qui nécessite courageusement l'apport de tous sans exception. La tutelle, le Conseil d'Administration, la Direction Générale ainsi que les Cadres et les agents sont priés de multiplier des efforts considérables afin de voir cet office recouvrir tous ses droits légaux et être à même de répondre efficacement aux besoins de notre population.

Il revient donc à l'ONPA de conduire cette politique sur l'échiquier national, sans compromettre l'ordonnance le créant, par la volonté du Chef de l'Etat. Pour ce faire, malgré l'absence des locaux faisant office des bureaux. », a-t-elle indiqué.

Face aux difficultés liées à l'exercice de leur travail, la Présidente du Conseil d'administration de l'ONPA a exhorté son équipe à ne pas baisser les bras.

« Il me revient, à ce niveau d'appréciation, de remercier notre équipe ; j'évoque ici le Conseil d'Administration, la Direction Générale et les cadres et agents qui s'investissent afin que l'ONPA prenne corps, comme l'attend son géniteur soucieux de son peuple encore affamé.

Dès lors que l'insatisfaction demeure, en sus de ces encouragements de mi-parcours, le défi reste énorme ; ne dormons donc pas sur nos lauriers. Soyons davantage perspicaces et très engagés, sans relâche. Nous sommes obligés de nous souder pour réussir cette dure épreuve qui est l'ONPA ; domptons ses difficultés de décollage en toute légalité. Marquons positivement la naissance de l'ONPA et laissons-y des empreintes indélébiles. Intéressons-nous à cet adage pour nous armer de courage et d'ardeur : « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », a exhorté Henriette Wamu Ataminia.

Et au terme de cette 6ème session du Conseil d'administration de l'ONPA, plusieurs résolutions ont été prises découlant de la 5ème session ordinaire notamment, d'écrire à la haute hiérarchie pour l'opérationnalisation de cet office, avec copie pour information aux Institutions de la République pour obtenir :

- la dotation initiale de l'ONPA ;

- la prise en charge de ses mandataires publics, ses cadres et agents ;

- le paiement des plans d'engagement budgétaire T1, T2, T3 sur son chapitre dans le budget 2025.

Il sied de rappeler que, depuis sa création en juin 2022, l'Office National de Pêche et d'Aquaculture souffre encore de sa non- opérationnalisation, en dépit de la recommandation faite par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors du Conseil des ministres de décembre 2024, tenu à Mbuji-Mayi, au ministère de tutelle.

Un appel qui avait relayé par la Première Ministre, Judith Suminwa, le 6 janvier 2025. Depuis lors, c'est le statu quo et rien n'a évolué jusqu'à ce jour, même si Henriette Wamu et tout le staff dirigeant de cet office sont convaincus que le meilleur est à venir et que l'ONPA va avoir tout ce qu'il faut pour remplir sa principale mission, celle d'apprivoiser la population congolaise en poissons frais, produits localement, en lieu et place des poissons importés dont la qualité est souvent douteuse.