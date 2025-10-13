Congo-Kinshasa: EXPOBETON 2025 - L'Ogefrem en première ligne aux assises de la 10ème édition à Kinshasa !

Sous le leadership de son Directeur Général Monsieur William Kazumba Mayombo, l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM) en sigle, est compté parmi les Etablissements publics ayant pris une part active à la 10ème Edition de l'EXPOBETON 2025, organisée du 8 au 11 octobre 2025, au Centre Culturel et Artistique des Pays d'Afrique Centrale.

Présidée par Madame Judith Suminwa Tuluka, Cheffe du gouvernement Central, représentant le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé à d'autres charges d'Etat, la 10ème Edition de l'ExpoBeton 2025, est placée sous le thème : « 100 Milliards USD pour rebâtir la RDC post-conflit. Catalyser une transformation audacieuse pour le 21ème siècle ».

Inexorablement, ce thème définit les perspectives de reconstruction du pays après de décennies de guerre. La Cheffe du Gouvernement Judith Suminwa a apprécié à sa juste valeur l'initiative prise par Jean Bamanisa, Sénateur de la République, opérateur économique et président du Comité d'organisation de ce salon de la Construction des infrastructures et du développement des villes.

Il demeure ce carrefour d'échanges et de présentation de plusieurs opportunités de développement des secteurs clés comme les Mines, les infrastructures, l'énergie, l'habitat, le commerce, la logistique, l'emploi et l'agro-industrie etc.

Mais également, à la transformation des corridors en axe de développement qui offrent des services de transport et de transit modernes, rapides, compétitifs et qui stimulent les investissements.

Pour Madame Suminwa, « l'idée de mettre ensemble les acteurs étatiques et privés autour des réflexions profondes sur le développement économique de la RDC dans la droite ligne de la vision du Président de la République à travers différents projets de reconstruction du pays mérite l'accompagnement du gouvernement ».

Bras séculier du Gouvernement

L'Ogefrem qui est un bras séculier du gouvernement en matière de la collecte et mobilisation de taux des frets à l'importation et à l'exportation a fait flotter son étendard à travers de son Stand érigé au Centre Culturel et Artistique des Pays d'Afrique Centrale.

Un des panelistes parmi tant d'autres, le DG de l'Ogefrem William Kazumba a fait son exposé sectoriel, le Jeudi 09 octobre 2025.

Comme d'aucuns peuvent le savoir, l'Office de Gestion du Fret Multimodal en tant que Conseil technique du gouvernement en matière de gestion des frets et facilitation aux chargeurs, a pour rôle moteur : De promouvoir la productivité nationale dans le secteur du transport multimodal en défendant les intérêts des chargeurs et en régulant les opérations ;

D'assurer l'efficacité et la rentabilité des opérations de transports, de l'importation à l'exportation ;

Représenter et défendre les intérêts des importateurs, exportateurs et d'autres opérateurs du transport multimodal ;

Réguler l'accès au fret national et appliquer des contrôles sur les prix de transport à l'entrée et la sortie du pays etc.