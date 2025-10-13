Angola: Cuvango plaide pour le renforcement de la lutte contre le mariage précoce

Cuvango — Les familles, les écoles, les églises et les autres organisations sociales de la municipalité de Cuvango, dans la province de Huíla, doivent renforcer leur coopération pour prévenir et combattre le mariage des enfants et les grossesses précoces, ont averti les autorités locales.

Il s'agit de deux phénomènes courants dans la municipalité, où 63 % de la population a moins de 18 ans, selon les projections de l'Institut national de la statistique pour 2024, basées sur le recensement de 2014.

L'appel a été lancé ce lundi, par João Vitorino Ntyamba, administrateur municipal adjoint aux affaires économiques et financières, lors d'une conférence sur le thème « Autonomisation des filles, lutte contre le mariage des enfants et les grossesses précoces », organisée à l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre.

À l'occasion, l'administrateur a salué l'engagement du personnel enseignant local, qui joue un rôle crucial dans l'éducation et la sensibilisation des communautés à l'importance de l'éducation et de la protection de l'enfance.

João Ntyamba a souligné que l'unité familiale et les efforts conjugués des différentes forces de la société sont essentiels à la mise en oeuvre des actions visant à protéger les enfants contre les abus sexuels, les mariages et les grossesses précoces.

Située à 356 kilomètres à l'est de Lubango, Cuvango compte une population estimée à 106 421 habitants.