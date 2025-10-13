Angola: La gouverneure de Bié plaide pour une répartition équitable du programme Kwenda 2

Luando — La gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, a plaidé le week-end dernier, dans la municipalité de Luando, pour une répartition équitable des subventions versées aux familles dans le cadre du Programme de renforcement de la protection sociale (Kwenda 2), afin d'améliorer la qualité de vie de la population.

Celeste Adolfo s'exprimait ainsi devant la presse lors d'une visite de travail dans la municipalité afin d'évaluer la réalité socio-économique de la région.

Sans dévoiler de chiffres, elle a déclaré que la deuxième phase du programme Kwenda méritait une augmentation considérable du financement afin de couvrir le plus grand nombre possible de familles vulnérables.

Elle a expliqué que, par ce biais, l'Exécutif entend accorder une plus grande attention aux populations les plus démunies, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques, en tant que véritables catalyseurs, en complément de son objectif principal, qui est d'améliorer les conditions sociales des familles grâce aux Transferts Monétaires Sociaux (TSM).

Elle a également indiqué que l'objectif était de continuer à renforcer les liens entre les autorités et la population, en demandant aux agents de développement communautaire (Adecos) de travailler avec plus de précision et de responsabilité pour identifier les familles les plus vulnérables de la province.

La gouverneure, qui n'a pas précisé le nombre de familles concernées par Kwenda 2, a indiqué que la première phase, de 2020 à 2025, avait concerné un peu plus de 187 000 familles, avec un financement de plus de 21 milliards de kwanzas (AOA).

À cet égard, la gouverneure a réaffirmé l'engagement du gouvernorat local à continuer d'assurer le bien-être des populations des 19 municipalités qui composent aujourd'hui la province de Bié.

Kwenda 2, récemment inauguré dans la municipalité d'Andulo, Bié, par la ministre d'État à l'Action sociale, Maria do Rosário Bragança, devrait être achevé en 2029 et bénéficiera d'un soutien financier de 400 millions de dollars US de la Banque mondiale et de 120 millions de dollars US supplémentaires du Trésor national.