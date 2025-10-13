Angola: Handball - Petro bat Flowers du Bénin en Ligue africaine

12 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/VC/SB

Luanda — Petro de Luanda a battu dimanche à Layoun, au Maroc, Flowers du Bénin 43-21, en première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins.

L'équipe angolaise a dominé ses adversaires du début à la fin et menait largement 20-7 à la mi-temps.

Petro, championne en titre, affrontera FAP du Cameroun à deuxième journée lundi à 17 h et conclura la phase de groupes le lendemain contre África Sport d'Abidjan.

Les « Pétroières » sont en tête du groupe B avec deux points.

La compétition a débuté samedi par la victoire d'Al Ahly (Égypte) face au TKC (Cameroun) 34-21 en Série A.

