Angola: Le MININT renforce la prévention des accidents de la route

Luanda — Le ministère de l'Intérieur (MININT) a renforcé, dimanche, à Luanda, les actions de prévention afin de réduire les accidents et les décès sur les routes du pays.

L'action s'est déroulée au cours d'une marche de sensibilisation menée par le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, sous le slogan "Change avant qu'il ne soit trop tard" et visait à alerter la société sur les dangers découlant du non-respect des règles du Code de la route.

L'initiative fait partie du Programme national de prévention routière lancé le 11 septembre.

L'activité a été marquée par la réalisation d'exercices physiques, suivis d'une marche qui a commencé au Port de Luanda et s'est terminée dans la baie de la Luanda.

Les données du MININT indiquent que, chaque année, plus de trois mille personnes perdent la vie et plus de 16 000 sont blessées à la suite d'accidents de la route dans le pays.

Outre le ministre Manuel Homem, la marche a également compté sur ça participation des centaines de personnes venues de partout pour cette cause noble.