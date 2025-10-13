Angola: BAD Canhanga marche sur une distance de 1200 km pour saluer les 50 ans d'indépendance nationale

Luena — Le scout angolais Silvestre Adelino Vulembwe "Bad Canhanga" a entamé samedi, une aventure qui l'amènera à parcourir une distance d'environ 1 200 km à pied, entre Luena, chef-lieu de Moxico, et Luanda, capitale angolaise, pour saluer les 50 ans d'indépendance nationale.

Après avoir réalisé une aventure similaire il y a un an, en parcourant près de 900 kilomètres entre les villes de Luanda et du Lubango, cette fois-ci, "Bad Canhanga" a choisi de parcourir les routes nationales 180 et 250, passant par sept provinces.

Dans sa déclaration vendredi à l'ANGOP, "Bad Canhanga" dit être prêt pour cette nouvelle odyssée, qui aura comme point de départ le monument symbolique dédié à la paix, dans la ville de Luena, en passant par Saurimo (Lunda - Sud), Xá - Muteba (Lunda - Nord), Malange, Ndalatando (Cuanza-Nord).

Pour atteindre la ville de Luanda, l'"aventureux" devra "traverser" Icolo e Bengo, l'une des plus nouvelles provinces du pays, dans le cadre de la nouvelle division politique administrative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Bad, l'objectif de l'aventure, qui se déroule en 30 jours, est d'arriver dans la capitale angolaise le 11 novembre, date à laquelle le pays célébrera le 50e anniversaire de son indépendance nationale.

"Nous commençons cette marche dans le territoire où a commencé la signature de la paix en Angola et terminera sur la place de l'Indépendance nationale", a-t-il déclaré avec détermination.

"Bad Canhanga" a précisé que le but final de cette marche est de transmettre le sentiment de sécurité, de liberté et de paix qui règne dans le pays, en plus d'honorer tous les Angolais qui sont tombés dans la lutte pour l'indépendance.

Pour relever ce défi, il a présumé parcourir 50 kilomètres par jour, sur un trajet qui, selon lui, sera semé d'embûches, en raison des pluies et de la pression du vent provenant des véhicules circulant le long de la route.

« Je pèse 75 kilos, et quand j'arriverai à Luanda, je pourrais peser 50 kilos », a-t-il déclaré.

Canhanga a dit avoir préparé quatre paires de chaussures pour ce parcours, mais il veut en avoir plus compte tenu de la distance.

"Entre Luanda et Lubango il a aura besoin cinq, ici le nombre de chaussures peut augmenter un peu plus", a-t-il dit.

Bad Canhanga sera soutenu par une équipe dirigée par le scout, Mário Joaquim, qui a déjà lancé un appel de solidarité à la population et aux autorités administratives et aux entreprises pour soutenir l'initiative tout au long du parcours.

"Nous aurons des difficultés de nourriture et d'eau le long de la route, alors nous aurons besoin du soutien de toute personne qui passe sur les routes que nous allons parcourir", a-t-il sollicité.

Enfin, il a salué le soutien qu'il reçu du Ministère de l'Intérieur, des médias et d'autres institutions pour la mise en oeuvre de cette initiative.