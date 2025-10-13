Angola: Une exposition de bandes dessinées illustre la force du pays après 50 ans d'indépendance

12 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par EJM/QCB/SB

Lisbonne — Une exposition de bandes dessinées de l'artiste angolais Paulo Airosa a ouvert ses portes samedi 11 à Lisbonne, au Portugal, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

Présentant plus de 70 dessins originaux illustrant la vie quotidienne, la force et l'âme du peuple angolais, l'exposition est ouverte au public pendant 30 jours, jusqu'au 11 novembre.

L'exposition vise à célébrer le 50e anniversaire de « Dipanda » à travers une approche artistique rendant hommage à la culture, à la mémoire et à l'identité angolaises.

L'artiste Paulo Airosa a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Banda Desenhada da Banda », dont la mission est de promouvoir et d'internationaliser la bande dessinée angolaise.

S'adressant à l'ANGOP, il a déclaré que l'objectif de l'exposition est de faire connaître l'art angolais dans tous les pays où le pays dispose d'une représentation diplomatique, le Portugal étant le point de départ de ce voyage culturel, avec le soutien de l'ambassade d'Angola dans ce pays européen.

Paulo Airosa a également indiqué que, pour des raisons financières, il n'avait pas été possible d'inclure d'autres artistes dans cette première édition, mais a exprimé le souhait de réunir davantage de créateurs lors d'événements futurs et de renforcer la présence de l'art angolais à l'étranger.

« Le public peut s'attendre à une mosaïque créative de scènes fictives qui abordent notre quotidien et valorisent notre identité nationale », a-t-il souligné.

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance, l'artiste a également appelé à une réflexion sur le « prix de la liberté », les difficultés de la période postindépendance et les acquis de la paix et de l'unité nationale, car seules la paix et la stabilité peuvent bâtir un avenir prometteur pour l'Angola.

Natif de Bié, Paulo Airosa s'est distingué dès son plus jeune âge par son talent et son dévouement artistique. À 15 ans, il a rejoint l'Union des artistes visuels d'Angola et, à 19 ans, a remporté son premier prix national.

En 2006, il a remporté le concours pour la création de la mascotte officielle de l'équipe nationale angolaise de football pour la Coupe du monde en Allemagne, une étape importante qui a propulsé sa carrière et l'a conduit à la création de l'entreprise Airosa Design and Visual Communication.

Il est cofondateur du Festival international de dessin animé de Luanda et joue un rôle majeur dans la promotion de l'art angolais à l'international.

Après avoir vécu trois ans au Portugal, il continue de représenter l'Angola lors d'événements culturels prestigieux et de développer des projets alliant art, éducation et identité.

