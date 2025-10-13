Angola: La Cour Suprême reprend le procès des généraux 'Kopelipa' et 'Dino'

Luanda — La Cour Suprême a repris ce lundi, à Luanda, le procès des généraux Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, dit « Kopelipa », et Leopoldino Fragoso do Nascimento, dit « Dino », avec la tenue des plaidoiries orales, l'une des étapes les plus décisives de cette procédure judiciaire en cours depuis le mois de mars de cette année.

Outre les deux généraux, le dossier judiciaire implique également l'avocat Fernando Gomes dos Santos, le ressortissant chinois Yiu Haiming, ainsi que les entreprises China International Fund (CIF), Plansmart International Limited et Utter Right International Limited.

Selon la Cour Suprême, les prévenus sont poursuivis pour les chefs d'accusation suivants : détournement de fonds publics, escroquerie aggravée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de pouvoir, blanchiment de capitaux et trafic d'influence.

Lors des plaidoiries, les avocats de la défense ont tenté de démontrer le caractère infondé des accusations et ont sollicité du tribunal la reconnaissance de la légitimité des positions de leurs clients, au moment de rendre l'arrêt.