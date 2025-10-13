Angola: La Cour Suprême reprend le procès des généraux 'Kopelipa' et 'Dino'

13 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/ART/BS

Luanda — La Cour Suprême a repris ce lundi, à Luanda, le procès des généraux Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, dit « Kopelipa », et Leopoldino Fragoso do Nascimento, dit « Dino », avec la tenue des plaidoiries orales, l'une des étapes les plus décisives de cette procédure judiciaire en cours depuis le mois de mars de cette année.

Outre les deux généraux, le dossier judiciaire implique également l'avocat Fernando Gomes dos Santos, le ressortissant chinois Yiu Haiming, ainsi que les entreprises China International Fund (CIF), Plansmart International Limited et Utter Right International Limited.

Selon la Cour Suprême, les prévenus sont poursuivis pour les chefs d'accusation suivants : détournement de fonds publics, escroquerie aggravée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de pouvoir, blanchiment de capitaux et trafic d'influence.

Lors des plaidoiries, les avocats de la défense ont tenté de démontrer le caractère infondé des accusations et ont sollicité du tribunal la reconnaissance de la légitimité des positions de leurs clients, au moment de rendre l'arrêt.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.