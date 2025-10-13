Angola: Lunda-Norte - Plus de 300 000 hectares pour la campagne agricole 2025/26

Dundo — Trois cent cinquante mille cinq cent soixante hectares de terres sont préparés dans la province de Lunda-Norte pour la campagne agricole 2025/26, avec une récolte prévue de deux millions 777 455 tonnes de produits divers.

Lors de la dernière campagne (2024/25), qui a mobilisé 211 134 agriculteurs, la province avait produit deux millions 500 tonnes de produits divers.

Dans une déclaration à l'ANGOP concernant les préparatifs de la campagne agricole qui débutera en novembre, le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Delfim Mussulo, a indiqué que 237 803 familles, appartenant à 426 associations et 702 coopératives, avaient été mobilisées.

Parmi les produits à produire, a-t-il poursuivi, figurent le maïs, le riz, le manioc, les arachides, les patates douces et, en phase expérimentale, le café.

Il a indiqué que les perspectives d'augmentation de la production seront renforcées par la mise en place d'écoles pratiques et le démarrage des activités de la station agricole, située dans la municipalité de Capenda Camulemba, inactive depuis son inauguration il y a 15 ans.

Le lancement de la campagne agricole 2025/26 dans la province de Lunda-Norte aura lieu le 7 novembre dans la municipalité de Xá-cassau.

La province de Lunda-Norte compte une population estimée à 1 153 600 habitants répartis sur 19 municipalités.