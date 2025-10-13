Angola: La gouverneure inspecte des travaux publics à Mussungue et Chitato

13 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par HD/SB

Dundo — La gouverneure de Lunda-Norte, Filomena Miza, effectue une visite de terrain ce lundi, dans les municipalités de Chitato, Dundo et Mussungue afin d'évaluer l'avancement physique et financier de certains projets à impact social.

Dans la municipalité de Mussungue, Filomena Miza visitera les chantiers de construction d'une maison de retraite, d'un puits, d'une école primaire et de trois réserves foncières.

Dans la municipalité de Dundo, capitale provinciale, la gouverneure visitera les travaux de rénovation du siège de la Police d'intervention rapide (PIR), de l'église catholique et des trottoirs.

À Dundo également, Filomena Miza découvrira les travaux de rénovation de quatre terrains de sport et du marché municipal.

Dans la municipalité de Chitato, la gouverneure supervisera la construction de l'incinérateur communautaire, du système d'approvisionnement en eau potable de la prison de Cacanda et de la future zone industrielle.

La province de Lunda-Norte compte une population de 1 153 600 habitants répartis dans 19 communes (Dundo, Chitato, Capenda-Camulemba, Cuilo, Cassanje Calucala, Cuango, Caungula, Cafunfu, Lucapa, Lóvua, Lubalo, Luangue, Luremo, Mussungue, Cambulo, Canzar, Camaxilo, Xá-Cassau et Xá-muteba).

