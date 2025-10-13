Sénégal: La Senelec lance une « Première Africaine » - 120 Milliards FCFA pour l'Indépendance Énergétique

La Société nationale de l’électricité (Senelec) vient de lancer un plan exceptionnel appelé Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) à Senelec 2025-2030". L'objectif est de trouver 120 milliards de francs CFA pour s'assurer que chaque Sénégalais ait accès à l'électricité et que le pays devienne indépendant pour son énergie.

D'après Financial Afrik et Daba Finance, c’est une grande première en Afrique ! La Senelec va chercher cet argent d'une manière très intelligente et écologique : elle utilise une méthode qui combine à la fois la protection de l'environnement (appelée "Green Bond") et le développement durable pour le bien-être de la population.

Ce financement clé ambitionne de transformer le secteur énergétique sénégalais : électrification universelle des zones non connectées, essor massif du solaire et de l’éolien, modernisation du réseau pour éliminer les coupures et renforcer l’indépendance énergétique du pays.

Il s’agit de convertir les créances de la Senelec en fonds destinés au développement.

Selon les médias, la Senelec détient des créances importantes auprès de grandes entreprises et institutions. Plutôt que d’attendre leur recouvrement, elle les transforme en « titres » vendus à des investisseurs régionaux, avec le soutien de BOAD Titrisation, afin de mobiliser rapidement des fonds pour le développement.

Les investisseurs ont accepté de débloquer les fonds immédiatement, mais sous condition que la Senelec respecte les engagements sociaux et environnementaux stricts, notamment garantir l’accès à l’électricité au plus grand nombre.

« L’indépendance en énergie est le cœur de notre plan Vision 2030. Ce projet est un outil très concret pour y arriver, » a déclaré la direction de la Senelec.

Grâce à cette innovation, le Sénégal prouve qu'il est possible de trouver les fonds nécessaires pour un avenir énergétique plus propre, plus juste et totalement autonome. C'est un signal fort pour toute l'Afrique.