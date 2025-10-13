Afrique: L'Angola affronte le Cameroun pour la dignité

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football, déjà éliminée pour la Coupe du monde, affronte le Cameroun lundi à Yaoundé, lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, dans un match comptant pour le groupe D, un match qui vise uniquement la dignité de l'équipe nationale.

Après un match nul 2-2 à la journée précédente contre l'Eswatini, le sélectionneur Patrice Beaumelle et son équipe ont tenu à honorer leur participation aux éliminatoires, en s'imposant sur le terrain camerounais, à une époque « bien loin » des duels explosifs des décennies précédentes.

L'équipe est à Yaoundé depuis samedi, avec l'arrivée de Clinton da Mata, qui joue à Lyon en France, ce qui élargit les options du sélectionneur.

Cependant, la tâche des « Palancas Negras », quatrièmes avec 11 points, s'annonce difficile, compte tenu de la motivation de l'adversaire. Le Cameroun, qui vient de s'imposer 2-0 contre l'île Maurice, joue devant son public et a une chance de se qualifier.

Le Cameroun est deuxième du groupe avec 18 points, derrière le Cap-Vert (20 points), et seuls trois points suffiront.

Une victoire contre l'Angola et une défaite du Cap-Vert contre l'Eswatini qualifieraient le Cameroun pour la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra simultanément aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Lors du match aller en juin dernier, l'Angola et le Cameroun avaient fait match nul 1-1 au stade 11 de Novembro de Luanda.

Le duel de ce lundi (13), qui débute à 17 h au stade Ahmadou Ahidjo de la capitale camerounaise, sera le 17e entre les deux équipes, avec trois victoires pour l'Angola, cinq pour le Cameroun et huit nuls.

Un autre match de Serie D opposera la Libye à l'île Maurice.