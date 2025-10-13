Angola: La Fondation Sagrada Esperança rend hommage à d'anciens athlètes

Luanda — Les anciens athlètes José Carlos Guimarães, Akwa, Irene Gonçalves et Elisa Pires, sélectionnés parmi les 100 athlètes les plus remarquables du sport national, ont été honorés samedi, à Luanda, pour leur contribution au développement du sport.

La cérémonie de reconnaissance a eu lieu lors de la présentation publique de la brochure "100 Notáveis do Desporto Nacional" (100 Personnalités du Sport National), une initiative de la Fondation Sagrada Esperança, qui récompense les personnalités marquantes du sport angolais.

Dans des déclarations à la presse, José Carlos Guimarães, ancien basketteur et entraîneur du Sporting de Luanda, a exprimé sa joie, indiquant que cette reconnaissance publique encourage l'engagement des agents sportifs en faveur du développement du pays.

Il a souligné l'importance de la cérémonie et a appelé à la poursuite de telles initiatives, ajoutant qu'elles sont toujours les bienvenues, surtout lorsqu'elles sont offertes à des personnes encore en vie.

Champion national avec le Sporting de Luanda et champion d'Afrique junior et senior avec l'équipe nationale, José Carlos Guimarães a été entraîneur adjoint de l'équipe nationale et, au cours de sa carrière de joueur, a également joué pour Benfica et le FC Porto, remportant plusieurs titres et coupes du Portugal.

Akwa, ancien capitaine des « Palancas Negras » et auteur du but qui a qualifié l'Angola pour la Coupe du monde 2006, a profité de l'occasion pour adresser un message d'encouragement à la nouvelle génération de footballeurs, qui, selon lui, doivent croire en leurs rêves et travailler dur pour les réaliser.

Il a déclaré que la résilience et le respect du processus de développement dans son ensemble sont essentiels, en conciliant études et sport.

Pour Irene Gonçalves, il s'agit d'un moment historique et de fierté qui peut inspirer les futures générations du football féminin, qu'elle considère comme étant en pleine croissance.

L'ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine a reconnu les difficultés rencontrées par le football féminin, mais s'est dite confiante en un avenir meilleur.

« Nous recherchons des talents, rationalisons les championnats nationaux et renforçons l'équipe nationale, et je suis convaincue que ce sport va se développer », a-t-elle conclu.

Elisa Pires, ancienne entraîneuse de l'équipe féminine senior d'Interclube, a plaidé pour un investissement accru dans les équipes de jeunes afin que le pays puisse à nouveau remporter des titres au niveau continental.

« Nous devons redoubler d'efforts au niveau local pour renouer avec les succès africains », a-t-il déclaré, faisant allusion aux deux trophées remportés par l'équipe féminine senior lors des tournois Afro-basket de 2011 et 2013.

Lors de cet événement, des personnalités de divers sports ont été honorées, notamment le football, le basketball, le handball, l'athlétisme, la natation et les échecs.

Le livret, intitulé "100 Notáveis do Desporto Nacional", vise à préserver leur mémoire et à inspirer les nouvelles générations, en rendant hommage aux sportifs qui ont contribué à l'histoire et à la valorisation du sport dans le pays.