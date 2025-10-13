Angola: Le rôle des femmes angolaises mis en avant lors de la conférence « ARTs féminins » au Venezuela

Luanda — La présence et la contribution des femmes angolaises et africaines dans le monde des arts étaient le thème de la conférence « Arts féminins », qui s'est tenue du 3 au 4 octobre à Caracas, au Venezuela, sous la direction d'Evy Eden Martins, secrétaire exécutive de la Fondation Sagrada Esperança (FSE).

S'adressant à l'ANGOP à Luanda, d'Evy Eden Martins, également psychologue, a déclaré que la rencontre, qui s'est déroulée dans une ambiance animée et propice au dialogue avec les participantes, avait pour objectif de mettre en avant la présence et la contribution des femmes angolaises et africaines dans le monde des arts.

Elle a indiqué que la délégation angolaise, invitée à participer à la « Conférence internationale : Colonialisme, néocolonialisme et dépossession territoriale de l'impérialisme occidental », tenue à Caracas, était chargée d'aborder le thème de la participation des femmes dans le monde des arts.

Lors de la conférence, Evy Eden Martins était accompagnée de l'artiste Victor Viegas « Martinho » qui faisait également partie de la délégation angolaise, ainsi que de Domingas Macondele, deuxième secrétaire du Consulat d'Angola en République bolivarienne du Venezuela.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette conférence, qui a marqué une avancée majeure dans la promotion de la diversité culturelle et de genre, s'inscrit dans le cadre des efforts du Centre de Connaissances africaines, américaines et caribéennes visant à renforcer les liens entre l'Afrique, les Amériques et les Caraïbes par le biais du savoir et des arts.

Le Centre de Connaissances est une institution dédiée à la recherche, à la diffusion et à la promotion des savoirs et des cultures d'Afrique, des Amériques et des Caraïbes, en mettant l'accent sur les questions d'équité, de droits humains et de décolonisation.

Evy Eden Martins est une psychologue, éducatrice et chercheuse angolaise qui se décrit comme une fervente défenseure des cultures angolaise, portugaise et brésilienne. Sa carrière comprend un engagement et des recherches sur les droits des femmes et l'égalité des genres, ce qui a enrichi sa perspective lors du débat sur le rôle des femmes dans les arts.