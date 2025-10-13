Angola: Water-polo - Lancement officiel à Luanda

Luanda — Le sport water-polo a été officiellement lancé aujourd'hui dans la capitale angolaise, à l'initiative de l'Association provinciale de natation de Luanda.

Inscrit régulièrement au programme de compétition de l'association, son lancement a eu lieu lors d'un match de démonstration organisé à la piscine du Club nautique de l'île de Luanda, où l'équipe des Lambulas a battu celle des Bombeiros par un score de 8-6 (3-3 à la mi-temps).

Le water-polo est un sport qui associe la natation au handball, avec sept joueurs par équipe s'affrontant en quatre quarts-temps de sept minutes.

Selon le président de l'Association provinciale de natation de Luanda, Miguel Aguiar, la capitale compte quatre clubs qui participeront au tournoi provincial de cette année, tandis que d'autres sont en cours de développement.

Il s'agit des équipes des Lambulas, Bombeiros, Golfinhos et du Clube Náutico da Ilha de Luanda, qui participeront au premier championnat provincial en janvier 2026.