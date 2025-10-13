Afrique Australe: Le Forum parlementaire de la SADC réaffirme son engagement à défendre les droits des filles

Luanda — Le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (FP-SADC) a réaffirmé ce samedi, son engagement à défendre les droits des filles.

Dans un message à l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée aujourd'hui, 11 octobre, sous le slogan « Ensemble, nous sommes meilleurs », le FP-SADC a réitère son engagement à défendre leurs droits.

Dans la lettre, à laquelle ANGOP a eu accès samedi, la secrétaire générale du FP-SADC, Boemo M. Sekgoma, a appelé à la reconnaissance de la prospérité collective, de la paix et du progrès dans le monde.

Elle a rappelé que la région de la SADC est inextricablement liée au sort des filles, affirmant que « les laisser de côté constitue une profonde injustice qui fracture les sociétés, appauvrit l'avenir commun envisagé et sape involontairement les fondements mêmes de sociétés pacifiques et inclusives ».

Boema Sekgoma a appelé à un changement rapide de paradigme, passant d'un soutien passif à une intervention active, notamment au niveau des parlements membres de la SADC.

« En outre, il incombe également aux parlements membres d'agir résolument pour éliminer les barrières socioéconomiques et systémiques profondément ancrées, définies par des lois et pratiques discriminatoires et un accès insuffisant à l'éducation, aux soins de santé et aux technologies, qui entravent la pleine réalisation de leurs droits et de leur potentiel », a-t-elle averti.

Boemo M. Sekgoma a également plaidé pour l'adaptation des parlements membres de la SADC au contexte national, ainsi que pour la mise en oeuvre intégrale et le financement solide des cadres régionaux, continentaux et internationaux essentiels destinés à protéger et à promouvoir les droits des filles.

La secrétaire générale du FP-SADC a toutefois souligné que cette fonction législative est non négociable si l'on veut obtenir des résultats tangibles.

Selon Sekgoma, le forum continue de plaider en faveur de l'élaboration de cadres réglementaires régionaux pour la protection des filles.

Elle a indiqué que l'organisation régionale élaborait actuellement la Loi type sur la surveillance des prisons.

« Ce cadre vise essentiellement à établir un mécanisme solide de surveillance des prisons qui, en partie, reconnaît également que les filles détenues doivent être protégées contre les abus, avoir accès à des services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé, et que les besoins spécifiques des bébés et des enfants en prison avec leurs mères doivent être satisfaits, préservant ainsi leur droit à une enfance digne », a-t-elle indiqué.

Selon Sekgoma a souligné le défi d'assurer l'émancipation des filles, considérant qu'il s'agit de la seule base durable pour la paix, le progrès et la prospérité dans la région de la SADC.

Conscients de cela, a-t-elle poursuivi, « nous devons saisir cette commémoration comme une occasion de renouveler notre engagement à ne laisser aucune fille de côté dans nos actions et nos engagements. »

Il convient de noter que la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, est la coordinatrice adjointe du Comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC.