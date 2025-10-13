Afrique: L'Angola reçoit les premiers chevaux pour les Jeux Africains de la Jeunesse

Sequele — Le premier groupe de 21 chevaux d'endurance, sur un total de 24 pour les Jeux Africains de la Jeunesse, qui se dérouleront du 10 au 20 décembre, est arrivé en Angola ce samedi matin (11).

Les chevaux arabes en provenance de la République de Namibie, destinés à la compétition d'endurance, s'acclimatent déjà au site de la compétition, situé dans la commune de Funda, municipalité de Sequele, province d'Icolo e Bengo.

Dans une déclaration à la presse, le président de la Fédération angolaise des sports équestres (FREQUANGOLA), Cali Mendonça, a expliqué que dans les prochains jours, la tâche consistera à reprendre le poids perdu par les animaux lors du long voyage terrestre de cinq jours entre la Namibie et l'Angola.

Selon le responsable, aucun athlète étranger n'amènera ses propres chevaux, et chacun devra concourir avec ceux déjà présents dans le pays. Outre les chevaux nouvellement arrivés, d'autres chevaux de race angolaise seront ajoutés au tirage au sort des cavaliers.

Outre l'Angola, le tournoi verra la participation de la Namibie, de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie et du Maroc, la confirmation des autres pays étant en attente. Chaque pays sera représenté par quatre athlètes, dont deux femmes.

Les organisateurs de l'événement prévoient d'aligner 30 chevaux, un nombre potentiellement porté à 41 selon les confirmations des autres pays déjà invités.

Concernant le prochain groupe de chevaux pour le saut d'obstacles, le président a indiqué qu'ils arriveraient dans le pays plus tard ce mois-ci.

Ce sera la première fois que l'Angola accueillera une compétition de ce type.