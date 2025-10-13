Angola: Le Programme Pays du Fonds Vert est la feuille de route du financement climatique

Luanda — Le secrétaire d'Etat pour l'Action climatique et le développement durable, Nascimento Soares, a considéré jeudi, à Luanda, le programme Pays du Fonds Vert pour le Climat (2025-2035), comme une feuille de route nationale du financement climatique et cadre de l'action stratégique et intégrée d'Angola.

Lors de l'ouverture de l'atelier pour la présentation et la collecte des contributions au programme, il a déclaré qu'avec ce programme, l'Angola serait prêt à planifier, mettre en oeuvre et rendre compte avec rigueur et transparence, ainsi que transformer cet engagement en résultats tangibles.

Nascimento Soares a indiqué que le programme relie tous les instruments du PDN 2023-2027, de l'ENAC 2022-2035, du NDC 3.0 et du NAP, tout en s'alignant sur l'Agenda 2030 et l'accord de Paris.

L'objectif est de transformer les vulnérabilités en opportunités, de favoriser une croissance verte et compétitive, ainsi que de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la résilience des communautés, la conservation des écosystèmes, une transition énergétique juste et inclusive, a-t-il précisé.

Il a indiqué que le pays se montre prêt à investir, à innover et à inspirer, car ce programme permettra d'accélérer la mise en oeuvre de l'ENAC, de renforcer les objectifs de la NDC 3.0, de concrétiser le plan national d'adaptation (NAP), de réaliser les objectifs du PDN 2023-2027.

Pour le responsable, la réussite de ce processus dépend de tous les secteurs, c'est pourquoi on se contente pas seulement de lancer un programme, mais d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire climatique de l'Angola.

Le secrétaire a précisé qu'il s'agissait d'un moment de coopération nationale, de planification interinstitutionnelle, de vision partagée et de politiques communes, ouvrant ainsi des portes à de nouveaux flux financiers verts, à des partenariats stratégiques et à des projets transformateurs pour une économie plus résiliente, inclusive et compétitive.