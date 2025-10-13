announcement

Quoi ? Conférence sur les politiques foncières en Afrique 2025

Qui ? Commission de l'Union africaine (CUA), Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et Commission économique pour l'Afrique (CEA)

Quand ? 10 au 14 novembre 2025, à partir de 11h (EAT) / 9h (GMT)

Où ? Centre de conférences des Nations Unies, à Addis-Abeba (en présentiel et en ligne).

Du 10 au 14 novembre 2025, le consortium tripartite composé de la Commission de l'Union africaine (CUA), de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) organise la sixième Conférence sur la politique foncière en Afrique (CLPA) au Centre de conférences des Nations Unies, à Addis-Abeba. Le thème en est : « Gouvernance foncière, justice et réparations pour les Africains et descendants de la Diaspora africaine ».

Le système colonial a facilité l'assujettissement et la brutalisation des peuples africains. À chaque instant, leurs terres fertiles et productives ont été aliénées, leurs ressources naturelles pillées, et les ressources du patrimoine africain ont été spoliées par des explorateurs et des collectionneurs privés.

Le colonialisme a également introduit des valeurs agricoles et de subsistance qui sapent les systèmes de savoirs autochtones et menacent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.

Dans le cadre des réparations foncières, il sera important de se pencher sur la propriété foncière et les disparités d'accès. En effet, dans la plupart des sociétés postcoloniales, les descendants des colonisateurs contrôlent encore de vastes étendues de terres et de leurs ressources, tandis que les communautés historiquement marginalisées et défavorisées peinent à y accéder.

Thèmes principaux :

Meilleures pratiques émergentes pour l'élaboration de politiques foncières adaptées Institutions de gouvernance et d'administration foncières efficaces et transparentes Suivi et évaluation des données de gouvernance foncière

Sujets transversaux : Jeunesse, genre, changement climatique, agriculture et réparations.

Concours de nouvelles : prolongation jusqu'au 20 octobre 2025 de l'invitation à soumettre des nouvelles sur le thème : « Gouvernance foncière, justice et réparations pour les Africains et les descendants de la diaspora africaine » [accéder ici]

À propos de la Conférence sur les politiques foncières en Afrique (CLPA) :

La CLPA est une plateforme de premier plan pour le dialogue sur la gouvernance foncière, réunissant décideurs politiques, chercheurs, société civile et autorités traditionnelles afin de faire progresser les questions de gestion durable des terres sur le continent.

Réviser le narratif sur la terre africaine, une histoire à la fois.

Accédez à la note de cadrage ici : Note conceptuelle

Inscription à partir de ce lien : CLPA2025