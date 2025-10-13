La présidence égyptienne a tenu ce lundi 13 octobre à Sharm El Sheikh un sommet international intitulé « Sommet de Sharm El Sheikh pour la paix ». Ce sommet vise à mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza.

La rencontre coprésidée par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président américain Donald Trump, en présence de dirigeants du monde entier, a permis d’officialiser la fin de la guerre à Gaza.

À l’issue d’un discours marquant un tournant historique, le Président égyptien a annoncé la remise au Président Trump de l’Ordre du Nil, la plus haute distinction honorifique décernée par l’Égypte. Cette récompense vient saluer le rôle central joué par Donald Trump dans la négociation de l’accord de Sharm El Sheikh, qui met officiellement fin à la guerre à Gaza.

Le texte, qualifié de « lueur d’espoir » par le président égyptien, marque la fin d’un conflit meurtrier et ouvre la voie à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. « Excellence, Monsieur le Président, vous avez démontré que le véritable leadership ne consiste pas à faire la guerre, mais à savoir y mettre un terme », a déclaré le chef d’État égyptien dans un discours fort, avant de prononcer l’attribution de la distinction.

« En reconnaissance de vos efforts, je déclare devant cette illustre assemblée la décision de l’Égypte de vous décerner l’Ordre du Nil. »

Une reconnaissance politique et symbolique

L’Ordre du Nil est traditionnellement réservé aux chefs d’État et aux personnalités ayant rendu des services exceptionnels à l’humanité. L’attribution de cette décoration au président Trump souligne la reconnaissance du rôle des États-Unis dans la médiation du conflit, aux côtés de partenaires régionaux comme la Turquie, le Qatar et l’Égypte.

Lors de son intervention, Donald Trump a remercié son homologue égyptien pour cet honneur, saluant la coopération internationale qui a rendu possible l’accord : « Ensemble, nous avons accompli ce que tout le monde disait impossible. Après des années de souffrance et d’effusion de sang, la guerre à Gaza est terminée. »

Une paix fragile mais prometteuse

Le Sommet de Sharm El Sheikh s’inscrit dans une dynamique diplomatique inédite, marquée par un engagement renouvelé en faveur de la solution à deux États. Le président égyptien a insisté sur la nécessité de transformer ce moment historique en un « nouveau départ », notamment à travers un plan de reconstruction immédiate de la bande de Gaza, auquel participeront les États-Unis et plusieurs pays partenaires.

L’Égypte a également proposé d’organiser dans les prochaines semaines une conférence internationale sur la reconstruction et le développement, dans l’objectif de restaurer des conditions de vie dignes pour les populations palestiniennes et d’ancrer la paix sur des bases concrètes

Une distinction lourde de symboles

En décorant Donald Trump, l’Égypte envoie un signal fort : celui d’une reconnaissance du rôle des États-Unis comme acteur pivot dans la stabilisation du Moyen-Orient. Le geste vient aussi renforcer la stature du président américain sur la scène internationale, à un moment charnière où la diplomatie semble l’emporter, enfin, sur les armes.