Afrique: Cape Town Business Trip 2025 - Cap sur les opportunités sud-africaines du 4 au 9 novembre

Ethik Communication a lancé, le mercredi 8 octobre à Abidjan, la 4e édition du Cape Town Business Trip, prévue du 4 au 9 novembre 2025 en Afrique du Sud. Cette initiative, soutenue par le Wesgro, l'agence officielle de développement économique de la région du Cap en Afrique du Sud, vise à renforcer les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et la Nation Arc-en-ciel. À un mois de l'évènement, chefs d'entreprise et partenaires institutionnels, dont le Bureau pour la Coopération Afrique du Sud-Côte d'Ivoire, étaient réunis le 9 octobre à Cocody pour la présentation les enjeux de ce voyage d'affaires.

« Nous voulons permettre à nos entrepreneurs de rencontrer leurs homologues sud-africains, de s'inspirer de modèles performants et de créer des liens durables », a déclaré Francis Dja, Dg d'Ethik Communication et initiateur du projet. Cette 4e édition proposera des forums économiques, des rencontres B2B ciblées, une immersion au Western Cape Investment Summit 2025, ainsi qu'une cérémonie de remise de prix d'excellence aux directeurs d'entreprises et institutions, valorisant l'innovation et la performance, a-t-il expliqué.

À l'occasion, le ministère du Commerce et de l'Industrie a également a été représenté par Dr Yao Silver Konan, directeur général de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME). « Elle ouvre des perspectives de financement, d'innovation et de coopération. Il faut dépasser la barrière de la langue et s'inspirer des modèles qui marchent », s'est-il félicité.

Présent à l'événement, Michael Gamwo, directeur Afrique du Wesgro, a souligné l'importance de cette dynamique. « Le partenariat entre institutions est essentiel pour renforcer les PME africaines et encourager l'exportation », a-t-il soutenu.

