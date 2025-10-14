Afrique: Ports africains - Émergence contrastée, l'Afrique centrale à la traîne

Le rapport IPPC 2025 de la Banque mondiale et de S&P Global Market Intelligence, qui évalue l'efficacité de 403 ports à conteneurs dans le monde, met en lumière une émergence portuaire contrastée sur le continent africain.

Si Port-Saïd (Égypte) et Tanger Med (Maroc) s'imposent parmi les ports les plus performants au monde (respectivement 3e et 5e), l'Afrique centrale, notamment le Cameroun avec les ports de Douala et de Kribi, brille par son absence du Top 250 mondial. Ce classement, fondé sur le temps d'escale des navires, souligne le rôle stratégique croissant des ports dans les chaînes logistiques mondiales et la compétitivité commerciale des États.

Tandis que certains pays africains, comme le Sénégal, la Somalie ou Madagascar, améliorent leur performance grâce à des investissements ciblés, des partenariats internationaux et une digitalisation accrue, d'autres stagnent, voire régressent.

En Afrique centrale, les retards s'expliquent par un déficit de gouvernance portuaire, une connectivité logistique insuffisante, une instabilité sécuritaire persistante, et l'absence d'une stratégie régionale coordonnée. Malgré ses infrastructures modernes, Kribi, censé devenir un hub régional, reste sous-utilisé. Douala, pour sa part, souffre de congestion, de lenteurs administratives et d'un manque de modernisation.

À l'échelle géopolitique, l'Afrique centrale manque une occasion historique de capter les flux déviés de la mer Rouge, laissant le champ libre à des puissances logistiques comme le Maroc, l'Égypte, les Émirats arabes unis ou la Turquie, de plus en plus présentes sur les côtes africaines.

En conclusion, le rapport révèle une Afrique logistique à deux vitesses, où la maîtrise de la performance portuaire devient un levier de souveraineté économique et un outil d'influence géostratégique. Pour l'Afrique centrale, le réveil logistique est urgent si elle souhaite jouer un rôle dans la reconfiguration des échanges mondiaux.