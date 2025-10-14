À l'initiative de la Commission de la Cédéao les membres de la Fédération des organisations d'employeurs de l'Afrique de l'Ouest (FOPAO) sont réunis lundi à Lomé pour réfléchir aux défis et opportunités liés à la migration professionnelle dans la sous-région.

Cette concertation vise à construire des systèmes de migration plus efficaces et à garantir des emplois décents, en tenant compte des priorités des employeurs, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination.

Les discussions portent notamment sur la réduction du chômage, le transfert de compétences, la mobilité légale et l'adaptation des politiques migratoires aux réalités du marché du travail.

Pour Laurent Tamégnon, vice-président de la FOPAO et président du CNP-Togo (patronat), il est urgent d'aligner les politiques migratoires sur les normes internationales du travail, de les fonder sur les droits humains et de promouvoir un dialogue social inclusif. Il plaide pour des politiques qui « s'attaquent aux facteurs structurels de la migration » et qui renforcent la justice sociale.

Parmi les défis identifiés : le manque de données fiables, le mauvais alignement des compétences avec les besoins du marché, et la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre pays.

Présente aux échanges, l'Organisation internationale du travail (OIT), par la voix de Vanessa Phala-Moyo, a rappelé l'urgence d'un encadrement plus rigoureux des migrations de travail pour éviter les drames humains :

« Nous devons faire en sorte que les migrations soient sécurisées, récompensées et légales... et non une aventure qui peut conduire à la mort », a-t-elle déclaré, en évoquant le sort de nombreux jeunes migrants ouest-africains.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique régionale pour une migration professionnelle régulée, humaine et bénéfique pour les économies africaines.