Congo-Kinshasa: Le pays impose le franc au détriment du dollar

Alors que le Kinshasa veut miser sur le franc congolais face au dollar dans toutes les transactions économiques, les prix à la consommation restent élevés.

En RDC, le gouvernement congolais a décidé d'imposer l'usage du franc congolais dans toutes les transactions économiques, au détriment du dollar. Une mesure annoncée officiellement le 25 septembre dernier, soit il y a treize jours, dans le but de réduire la dépendance au dollar américain et de stabiliser le pouvoir d'achat.

Or, si la récente baisse de la monnaie américaine semble être une chance pour les consommateurs, puisque le franc congolais s'apprécie de manière plus avantageuse, cette évolution ne se répercute pas sur les prix des aliments de base qui restent toujours aussi élevés, notamment sur les marchés de Kinshasa.

Incompréhension chez les consommateurs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La situation semble inquiéter de plus en plus les Congolais. Certains d'entre eux, rencontrés dans les rues de Kinshasa, ont exprimé leur incompréhension et leur angoisse.

"Un beau jour viendra où le taux va encore monter, explique un habitant. Les produits vivriers ne changent pas de prix. Les vêtements ne changent pas de prix. Rien ne change de prix. Et un jour viendra où le dollar va reprendre son chemin."

Un autre Kinois estime que "les autorités qui ont fait en sorte que le dollar baisse, qu'elles fassent quelque chose pour que les prix aussi baissent et que nous nous y retrouvions, parce qu'avec ce taux ici, nous risquons de mourir."

Cet habitant observe enfin que "nous craignons la façon dont le cours va se poursuivre. Est-ce qu'ils ont pris toutes les mesures pour éviter le risque d'hémorragie à la hausse aussi ? La façon que ça chute, ça risque aussi de monter de la même manière. Du côté des prix sur le marché, le gouvernement n'est pas à la hauteur pour assurer le suivi."

Alors que le dollar continue de perdre de sa valeur au jour le jour face au franc congolais, la situation des prix sur les marchés reste stable.

Qui profite de la baisse du dollars ?

Selon l'économiste congolais Freddy Nyanguila, "il y a trois raisons. Les commerçants se disent que cette appréciation du franc congolais n'est que temporaire. Parfois, il y a aussi des producteurs où des commerçants qui ont eu à acheter leur marchandise quand le dollar coûtait cher. Il faut que ces commerçants ou ces producteurs écoulent d'abord leurs produits. Mais parfois, aussi, il y a un autre facteur : c'est l'absence d'une concurrence réelle."

En clair, dans ce dernier cas, il s'agit d'un effet d'aubaine : les commerçants profitent de la baisse du dollar, sans la répercuter sur les prix.

Par ailleurs, malgré l'appréciation de la monnaie locale, certains Congolais continuent de conserver des dollars américains, par manque de confiance dans le franc congolais.