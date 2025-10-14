Togo: Oktoberfest version Lomé

13 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

« Quatre jours de célébration culturelle entre le Togo et l'Allemagne », titre L'Économiste ce lundi. À lire ça, on s'attend à du Goethe, du folklore bavarois, peut-être un échange autour de la philosophie ou de la musique classique... Eh bien non.

Au menu : bière, mousse et chopes levées. Organisée par la SNB, un brasseur bien de chez nous, la « célébration culturelle » avait surtout un parfum de Oktoberfest sous les tropiques. On n'était pas à Munich, mais franchement, l'ambiance y était presque : des tables alignées, des verres qui débordent, des toasts qui claquent... manque plus que les bretzels et les culottes de cuir.

Certes, la bière est une forme d'expression culturelle (si, si), et personne ne boude une occasion de trinquer à l'amitié entre peuples. Mais entre le concept d'échange culturel et un festival houblonné, il y a un petit écart. Un écart qu'on a joyeusement franchi, pinte à la main.

Alors, culture ou prétexte pour une bonne cuite ? Disons que c'était un savant mélange des deux. Et à vrai dire, personne ne s'en est plaint.

Prost ! Ou plutôt : à la vôtre.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.