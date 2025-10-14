Togo: Oktoberfest version Lomé

« Quatre jours de célébration culturelle entre le Togo et l'Allemagne », titre L'Économiste ce lundi. À lire ça, on s'attend à du Goethe, du folklore bavarois, peut-être un échange autour de la philosophie ou de la musique classique... Eh bien non.

Au menu : bière, mousse et chopes levées. Organisée par la SNB, un brasseur bien de chez nous, la « célébration culturelle » avait surtout un parfum de Oktoberfest sous les tropiques. On n'était pas à Munich, mais franchement, l'ambiance y était presque : des tables alignées, des verres qui débordent, des toasts qui claquent... manque plus que les bretzels et les culottes de cuir.

Certes, la bière est une forme d'expression culturelle (si, si), et personne ne boude une occasion de trinquer à l'amitié entre peuples. Mais entre le concept d'échange culturel et un festival houblonné, il y a un petit écart. Un écart qu'on a joyeusement franchi, pinte à la main.

Alors, culture ou prétexte pour une bonne cuite ? Disons que c'était un savant mélange des deux. Et à vrai dire, personne ne s'en est plaint.

Prost ! Ou plutôt : à la vôtre.