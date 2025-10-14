Gabon: Le pays distingué du Golden Prize à l'Expo 2025 Osaka

Ce 12 octobre 2025, le Gabon a été distingué du Golden Prize à l'Expo 2025 Osaka, une reconnaissance internationale majeure qui honore notre pays pour la mise en valeur exceptionnelle de sa forêt équatoriale, patrimoine naturel mondial et pilier essentiel de l'équilibre climatique de la planète.

De belles images qui honorent la Nation et traduisent les fruits du travail collectif engagé depuis plus de deux ans sous l'impulsion de S.E Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement. Le Gabon est aujourd'hui sur la bonne voie, sur la bonne dynamique.

Cette distinction nous invite à transformer cette reconnaissance en nouvelles opportunités, à attirer davantage d'investissements et à en faire bénéficier chaque citoyen.

Jamais un pays en transition n'a été autant salué et sollicité sur la scène internationale. Ces marques de confiance témoignent du sérieux et de la constance du chemin emprunté. Lorsque la chance se présente, il faut savoir la saisir pleinement, car elle est le signe d'une trajectoire juste. L'unité et la cohésion doivent demeurer notre boussole : les divisions ne servent ni la Nation, ni son avenir.

Le Chef de l'État hisse le pays vers le haut -- à nous tous de marcher dans cette même direction, avec foi et exigence.

Le Golden Prize consacre la vision d'un Gabon qui fait de la nature une force économique, diplomatique et identitaire. Il illustre une politique claire, conduite sous l'impulsion du Président de la République, fondée sur la gestion durable des ressources, la protection de la biodiversité et la recherche d'une croissance équilibrée.

Cette distinction renforce la place du Gabon parmi les leaders de la diplomatie environnementale et du développement durable. Elle marque une étape supplémentaire dans le rayonnement international du pays et dans la reconnaissance de son engagement pour un avenir plus vert, plus responsable et plus solidaire.