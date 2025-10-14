Sierra Leone: L'arrestation d'un narcotrafiquant turc en possession d'un passeport diplomatique sierra-léonais embarrasse Freetown

Ravivant le soupçon de l'existence d'un réseau de passeports diplomatiques détournés à des fins criminelles en Sierra Leone, l'affaire interpelle d'autant plus qu'en début d'année, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés d'Europe a été filmé à Freetown en présence de plusieurs hauts responsables de l'administration.

Un nouveau scandale diplomatique embarrasse le gouvernement de Julius Maada Bio en Sierra Leone. Selon plusieurs médias, un trafiquant de drogue turc extradé dimanche 12 octobre de Dubaï vers la Turquie a été arrêté en possession d'un passeport diplomatique sierra-léonais. Connu sous le nom d'Abdullah Alp Üstün, alias « Don Vito », celui-ci a obtenu le document avec l'aide présumée de l'un des narcotrafiquants les plus recherchés d'Europe, le Néerlandais Jos Leijdekkers, affirme la presse turque.

À la question de savoir comment celui-ci se l'est procuré, un journaliste d'investigation sierra-léonais rapporte que, dans le cadre du programme d'attraction des investissements lancé par Freetown, certains trafiquants se feraient passer pour des investisseurs dans le but de gagner la confiance des autorités puis d'obtenir des passeports diplomatiques.

Un réseau de passeports diplomatiques détournés actif en Sierra Leone ?

Reste que ces révélations n'en ravivent pas moins aussi les soupçons d'existence d'un réseau de passeports diplomatiques détournés à des fins criminelles, alors même que le gouvernement affirme mener une lutte nationale contre le trafic de drogue. « Comment des trafiquants peuvent-ils circuler librement alors que le pays est censé être en guerre contre le kush ? » s'interroge ainsi l'ONG Bfound qui dénonce, elle, un système dévoyé.

Le doute est d'autant plus grand que l'affaire intervient par ailleurs après le limogeage du chef du service de l'immigration en mars dernier, après que celui-ci a été filmé dans un restaurant de Freetown en compagnie de Jos Leijdekkers en train de lui offrir un cadeau d'anniversaire.

Contacté par RFI, le gouvernement de Sierra Leone, qui n'a pas encore réagi à cette affaire, n'a pas donné suite à notre sollicitation. Quant au nouveau directeur de l'immigration, il a lui été appelé à auditer les passeports diplomatiques délivrés par les autorités et à renforcer les contrôles.