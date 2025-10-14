Ethiopie: La Commission des droits de l'Homme dénonce les nombreuses entraves à la liberté de circulation

Dans un rapport, la Commission éthiopienne des droits de l'Homme alerte sur les entraves à la liberté de circuler dans le pays. Les conflits et l'insécurité chronique affectent gravement le quotidien des civils. L'enquête de la commission dénombre de nombreuses violations des droits dans les six derniers mois, en particulier en région Oromia et Amhara, ainsi que des guerres civiles entre l'armée fédérale et des milices régionales.

Les milices et les groupes armés régionaux multiplient les attaques, pillages et enlèvements sur les routes. Selon la Commission éthiopienne des droits de l'Homme, de nombreux cas ont été recensés, dont l'enlèvement de trois membres de la Croix-Rouge fin août dans le nord du pays.

Le rapport souligne aussi les mesures restrictives imposées par l'armée fédérale : checkpoints, fermetures de routes et couvre-feux. En Oromia et dans le Benishangul-Gumuz, plusieurs axes majeurs restent fermés, dont la route qui relie Asosa à Addis-Abeba. Idem en région Amhara : plusieurs routes sont coupées depuis des mois.

Dans quelques villes recensées par la commission, des couvre-feux sont appliqués et les déplacements nocturnes interdits.

Les affrontements sporadiques et ces restrictions empêchent les civils d'accéder aux hôpitaux, aux écoles, aux marchés ou même à leurs champs.

En Oromia, les affrontements se poursuivent entre l'armée fédérale et les insurgés de l'Armée de libération oromo, qualifiée de terroristes, par le gouvernement. En Amhara, les combats contre la milice régionale Fano durent depuis presque deux ans et se sont intensifiés en septembre.

La Commission exhorte les autorités à rétablir la sécurité sur les routes et à réévaluer les fermetures et les contrôles militaires afin de garantir les droits des habitants.