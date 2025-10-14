Sénégal: Après quatre jours de garde à vue, le frère de l'ancien président Macky Sall et son épouse ont été libérés

Soupçonnés d'être les auteurs d'une opération immobilière jugée suspecte par l'agence anti-corruption du Sénégal, Aliou Sall et sa femme ont été remis en liberté moyennant le paiement d'une caution de 240 millions de francs CFA. Ils ont toutefois été inculpés de « blanchiment de capitaux » et d'« association de malfaiteurs ».

Après quatre jours de garde à vue, Aliou Sall, le frère de l'ancien président sénégalais Macky Sall et ex-maire de la commune de Guediawaye, et son épouse ont été remis en liberté contre le paiement d'une caution de 240 millions de francs CFA (un peu plus de 365 000 euros), ce lundi 13 octobre.

Dans le cadre d'une instruction ouverte par le Pool judiciaire financier (PJF) du Sénégal, l'un et l'autre ont toutefois été inculpés pour « blanchiment de capitaux » et « association de malfaiteurs » à la suite d'une opération immobilière jugée suspecte, en l'occurence l'achat d'un terrain de 1000 m2 voisin de l'ambassade des États-Unis, dans le quartier huppé des Almadies, à Dakar.

Virements bancaires et versements suspects

En cause : l'acquisition de ce dernier par la société immobilière d'Aliou et Aïssata Sall, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'agence anti-corruption sénégalaise.

Selon l'avocat du frère de Macky Sall et de son épouse, plusieurs versements et virements bancaires d'un montant total de 240 millions de francs CFA ont éveillés les soupçons de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) qui estime que ces transactions pourraient relever du délit de blanchiment de capitaux.

Aliou Sall, de son côté, assure que l'achat du terrain en question a été financé par un crédit bancaire.