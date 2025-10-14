Burkina Faso: L'Observateur Paalga - Le directeur des Rédactions interpellé

Le directeur des Rédactions de L'Observateur Paalga, Ousséni Ilboudo, a été interpellé hier lundi 13 octobre 2025 alors qu'il s'apprêtait à diriger la conférence de rédaction du jour.

Peu avant 9h, des individus en civil, arrivés à bord d'une fourgonnette au siège du journal se sont dirigés au bureau du DR, comme on l'appelle ici. Après s'être présentés comme étant de l'ex-Agence nationale de renseignement (ANR), ils ont demandé au directeur des Rédactions de les suivre. Il sera donc embarqué dans le véhicule vers une destination qui ne nous a pas été communiquée.

Dans l'après-midi, on apprendra que, vers 9h 40, M. Ilboudo a été conduit à domicile par des personnes en civil. A son épouse, surprise de le voir de retour de sitôt et, qui plus est, en compagnie de deux inconnus, le directeur des Rédactions de L'Obs. expliquera qu'il a été conduit dans un commissariat pour être entendu et ses téléphones confisqués, l'empêchant ainsi de la joindre ou de joindre le directeur de publication. Il ajoutera que c'est la raison pour laquelle il a été amené à la maison pour informer la famille qu'il est entre les mains de l'ex-ANR.

Jusqu'au moment où nous bouclions la présente, ni la famille ni la Rédaction n'avaient la moindre idée sur la position du DR, encore moins sur les motifs de cette interpellation.

Au même moment, nous avons appris, de la direction des « Editions Le Pays », l'interpellation dans la matinée de son rédacteur en chef délégué chargé du magazine « Votre santé », Michel Nana, alors qu'il assistait à la conférence de rédaction quotidienne.

Le même jour, le directeur de publication du journal « Aujourd'hui au Faso », Dieudonné Zoungrana, nous apprenait qu'à son absence, son siège a aussi reçu la visite d'agents de l'ex-ANR. Ces derniers ont promis de repasser dans l'après-midi, a-t-il ajouté. Mais jusqu'aux environs de 16h, il n'en était rien.