Guinée: Presidentielle 2026 - Mory Kaba décline ses ambitions

Devant ses militants ce dimanche 12 octobre à Kipé, le président de l'AGN ( Avenir d'une Guinée Nouvelle) Mory Kaba s'est exprimé sur la prochaine élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Et dit être né pour diriger la République de Guinée.

Interrogé par des journalistes sur la suspension de l'UFDG et du RPG à moins de trois mois des élections, M. Kaba a insisté sur la nécessité de la tenue d'une élection inclusive dans le pays.

<< Il serait mieux d'inclure les Guinéens de tout âge ayant la possibilité de participer à ces élections, de laisser aux Guinéens, la possibilité de choisir ceux qu'ils veulent et qu'ils considèrent aptes à diriger le pays. Je ne suis pas pour l'exclusion. Je suis pour une élection présidentielle inclusive >>, a-t-il déclaré.

Précisant que la participation de son parti à cette compétition électorale dépendra de la candidature du Général Mamadi Doumbouya. << C'est un facteur qui va déterminer notre participation au élections >>.

Au cours de cet échange, l'acteur politique a développé les principales axes prioritaires contenues dans son programme de société. Pour lui, le développement par l'industrialisation.

<< Un pays qui veut se développer doit être un pays protecteur. La Guinée avec toutes ses richesses tant dans le secteur agricole que minier, doit se planifier pour sortir le pays dans cette situation. Ainsi, nous avons pensé à une politique de nationalisation de certains moyens de production sans impacter le secteur privé. Par exemple, avec le secteur de l'or, il faudrait qu'il y ait des raffineries qui appartiennent à l'Etat.

Nous avons également parlé de la mobilisation des recettes qui va nous permettre d'avoir 50 millions de dollars USD en cinq ans. Et cet argent nous permettra de façon substantielle, de dégager notre vision pluriannuelle.

Il faudrait que la Guinée arrête de se baser sur des politiques macro-économiques. Nous, nous avons estimé qu'il faut penser à la microéconomie en tenant compte des besoins vitaux de la population et planifier un budget prévisionnel pluriannuel qui va tenir compte de tous les aspects de développement.

Ce qui est plus important en matière de l'évolution sur l'impact de l'économie dans une société c'est le revenu par tête d'habitant. Nous devons avoir une croissance basée sur l'intérieur >>, a-t-il fait savoir.

A travers ce programme de société, le président de l'AGN compte payer chaque fonctionnaire Guinéen à 800 dollars, soit environ 8 millions GNF.

Pour régler le problème de l'électricité, il mise sur l'usage des centrales thermiques.

Quant au secteur de la téléphonie, Mory Kaba promet de réveiller la SOTELGUI à partir, assure-t-il, d'un budget de 100 millions de dollars.