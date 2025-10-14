Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, se joint à l'élan mondial pour transformer la jeunesse en moteur de l'économie

Invité par Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale, M. Ould Tah a participé à la réunion du Conseil qui s'est tenue en marge des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Washington, D.C. Le Conseil réunit des dirigeants d'institutions financières internationales, des ministres et des chefs d'entreprises afin de créer des emplois

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, s'est joint lundi aux leaders mondiaux réunis au sein du Conseil consultatif de haut niveau sur l'emploi du Groupe de la Banque mondiale, se faisant le champion du dividende démographique de l'Afrique et de la promotion de l'emploi des jeunes.

Invité par Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale, M. Ould Tah a participé à la réunion du Conseil qui s'est tenue en marge des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Washington, D.C. Le Conseil réunit des dirigeants d'institutions financières internationales, des ministres et des chefs d'entreprises afin de créer des emplois par le biais d'investissements à fort impact.

Alors qu'il se trouve presqu'à mi-parcours de ses 100 premiers jours de mandat, la participation de M. Ould Tah souligne le ferme engagement de la Banque africaine de développement à placer l'emploi, la jeunesse et les opportunités au centre du programme de transformation de l'Afrique.

« La jeunesse africaine n'est pas un fardeau à gérer ; elle est le moteur de l'avenir de notre continent, a déclaré M. Ould Tah. Nous devons investir dans les compétences adéquates, formaliser l'économie informelle et apporter un soutien massif aux MPME ».

Cette année, le Conseil de l'emploi s'est concentré sur le tourisme et la formation professionnelle, deux secteurs dans lesquels l'Afrique recèle un vaste potentiel inexploité. Le tourisme représente déjà un emploi sur 20 sur le continent, avec une forte participation des femmes et des jeunes. Cependant, plus de 80 % de ces travailleurs restent dans le secteur informel, sans protection sociale, sans accès au financement et sans perspectives de carrière. Par ailleurs, l'inadéquation persistante entre les systèmes d'éducation et de formation et les besoins du marché du travail continue de limiter l'accès des jeunes Africains à des emplois rémunérateurs et productifs.

Le président du Groupe de la Banque a souligné le portefeuille croissant d'initiatives de la Banque visant à accélérer la création d'emplois, notamment sa Stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique, qui a mobilisé plus de 105 milliards de dollars de financement et devrait générer 19 millions d'emplois d'ici fin 2025. Le Groupe de la Banque a également élaboré le Système de marqueurs pour la jeunesse, l'emploi et les compétences, un nouvel outil de suivi de la qualité des emplois et de l'inclusion dans les projets financés par la Banque.

Il a également partagé les leçons tirées du travail de la Banque en matière de soutien aux écosystèmes des micro, petites et moyennes entreprises axées sur le tourisme et de déploiement de programmes de développement des compétences privilégiant le numérique, qui comblent les pénuries de main-d'oeuvre.

La participation de M. Ould Tah au Conseil s'inscrit dans le cadre d'une série d'engagements de haut niveau au cours de ces Assemblées annuelles, y compris des entretiens bilatéraux avec des ministres, des partenaires au développement et des dirigeants d'entreprise. Ces échanges reflètent les priorités stratégiques des Quatre points cardinaux -- la mobilisation des capitaux à grande échelle, l'unification des marchés, l'industrialisation à l'échelle locale et l'investissement dans les talents et la technologie -- qui constituent le schéma directeur de la transformation économique de l'Afrique.