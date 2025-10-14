Cote d'Ivoire: L'Unicef offre des équipements médicaux et informatiques pour renforcer la résilience des communautés

Du matériel médical et des équipements informatiques ont été offerts par l'Unicef à la Région du Tchologo, ce lundi 13 octobre 2025. Ce, dans le cadre du renforcement des services sociaux de base et de la résilience des communautés face aux défis humanitaires, sanitaires et sécuritaires qui affectent la zone frontalière du Nord-Est de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de ce don, d'un montant global estimé à 46 194 Usd, soit 25 800 000 Fcfa, s'est tenue à Ferkessédougou, indique un communiqué du donateur.

Si le matériel médical est destiné aux aires de santé du district sanitaire de Kong pour renforcer la prise en charge maternelle et néonatale, l'équipement informatique et audiovisuel vient appuyer les douze sous-préfectures de la région dans la coordination locale et la sensibilisation communautaire, mentionne l'institution.

Jean Pierre Sory, Augustin Birba, Représentant adjoint chargé des opérations, Unicef Côte d'Ivoire, a souligné que ces équipements sont essentiels. Car, selon lui, ils permettront aux administrateurs qui sont les sous-préfets de moderniser la gestion administrative, d'améliorer la collecte et le traitement des données et, in fine, de rendre un service public plus performant et plus rapide aux populations.

Quant au matériel médical, ils aideront à renforcer la capacité de prise en charge de nos centres de santé et soulager les familles, a-t-il indiqué. « Ce geste symbolique traduit notre volonté d'être aux côtés des autorités et des communautés du Tchologo, pour renforcer la résilience locale et nous assurer que chaque enfant survive, apprenne et se développe », a fait savoir Augustin Birba.

Quant au préfet de la région, préfet de Ferkessédougou, Jean Pierre Sory, il a salué le rôle fondamental que joue l'Unicef en Côte d'Ivoire dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. « Permettez-moi également de souligner l'engagement spécifique de l'Unicef dans la région du Tchologo, à travers le programme de résilience Nord-Est et tant d'autres initiatives. Votre détermination a renforcé nos systèmes locaux pour une meilleure fourniture de services de qualité à nos concitoyens, en particulier aux enfants et aux femmes », a relevé l'autorité préfectorale.

Il faut indiquer que cette initiative a été rendue possible grâce au soutien financier des partenaires KfW (Banque de Développement Allemande), du ministère des Affaires étrangères du Canada et du Contrat de désendettement et de développement Côte d'Ivoire (C2D).