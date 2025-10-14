Afrique: Neuf privilégiés

La fin des éliminatoires du monde aura lieu, les 12 et 14 octobre, dans la zone Afrique. Cette 23e Coupe du monde qui se tiendra, du 11 juin au 19 juillet l'année prochaine, au Canada, aux États-Unis et au Mexique s'annonce comme la plus grandiose de tous les temps. Elle proposera de nombreuses nouveautés et parmi ces dernières, un nombre accru et inédit de participants.

Pour la première fois, ce sont 48 sélections nationales qui lutteront pour la gloire éternelle. Déjà quatre nations du continent sur 9 sont assurées de faire le voyage. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie ont validé leur ticket avant terme.

Les cinq dernières places vont sûrement revenir à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, à Cabo-verde et au Bénin. Ces pays vont jouer leur qualification directe, cette semaine.

La Côte d'Ivoire, première de son groupe F, avec 23 points, devant le Gabon qu'elle devance d'un petit point (22) n'a besoin que d'une victoire. Ce mardi, les Ivoiriens seront face aux Kenyans, dans leur jardin du stade olympique d'Ebimpé, à Abidjan. Tandis que le Gabon jouera contre le Burundi.

Imbattables depuis le début des tours qualificatifs, il y a 23 mois, les Pachydermes d'Emerse Faé qui viennent d'infliger une raclée aux Pirates des Seychelles (7-0) sont sur la voie royale.

Ils n'ont qu'à battre les Kenyans ou, au pire des cas, arracher un nul à cette équipe des Harambee Stars, et prier le Seigneur pour que les Gabonais ne s'imposent pas aux Burundais. Et à ce jeu, l'absence du buteur maison des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang, suspendu lors du dernier match contre les Scorpions de la Gambie, renforce les chances ivoiriennes.

Parmi les groupes où rien n'est encore acquis figure celui des Lions de la Teranga du Sénégal, le groupe B. Dans ce groupe, le Sénégal, qui domine avec 21 points dans son escarcelle, a une position favorable. Deux points les séparent de leur poursuivant direct, la RD Congo (19 points). Les Lions de la Teranga affronteront la Mauritanie (7 points), ce mardi, tandis que la Rd. Congo recevra le Soudan.

Dans cette bataille, Sadio Mané et les siens, vainqueurs du Soudan (5-0), n'ont besoin que d'un match nul pour rejoindre le lot des admis à la Coupe du monde qui aura lieu l'an prochain, conjointement aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

La situation est beaucoup plus explosive dans le groupe C, avec une finale Nigeria-Benin, demain, à Uyo, en terre nigériane. Les Guépards (17 points) peuvent valider une première qualification historique. A condition qu'ils ne perdent pas ce match contre le géant voisin (qui compte 14 points), et que l'Afrique du Sud (15 points) ne fasse pas carton plein contre le Rwanda.

Cabo Verde, dans le groupe D, est dans une position plutôt tranquille. Premier du groupe avec 20 points, devant le Cameroun (18), les Requins Bleus jouent leur ticket aujourd'hui, contre l'Eswatini, à Praia. Cabo Verde n'a jamais été aussi près de s'offrir la première qualification mondiale de son histoire.

Le Cameroun, lui, devra remuer les canaris pour un faux pas cap-verdien, à condition de s'imposer à l'Angola.

Le Ghana, dans le groupe I, sauf cataclysme, devrait passer. Les Blacks Stars ont 22 points, soit trois de plus que Madagascar (19), avec une différence de buts nettement favorable (+16 contre +8).

Vainqueur en Centrafrique (5-0), le Ghana devrait valider sa qualification face aux Comores lors de la dernière journée. Même une défaite pourrait suffire, selon les autres résultats.