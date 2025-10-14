Afrique: Renaissance d'un club mythique - Africa Sports : Éric Babou lance 'Africa Nouveau' pour raviver le mythe vert et rouge

13 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna et Jaurès Drohgba

L'Africa Sports d'Abidjan veut renaître de ses cendres. Le samedi 11 octobre 2025, l'hôtel Silver Moon d'Angré a abrité le séminaire de validation du projet « Africa Nouveau », une initiative portée par Éric Babou Mélaine, ancien footballeur et candidat déclaré à la présidence du club. Objectif : doter l'Africa Sports d'une organisation moderne, performante et durable afin de lui permettre de retrouver sa place au sommet du football ivoirien.

Responsables de supporters, anciens joueurs, journalistes et membres associés ont pris part à cette rencontre stratégique, présidée par l'honorable Sarr Bohé Marius, président du comité scientifique. Ce dernier a salué la forte mobilisation des acteurs, signe d'une volonté commune de redonner vie à ce club historique.

Dans son allocution, Éric Babou a insisté sur la nécessité d'un renouveau profond : « L'Africa Sports doit redevenir un modèle de gestion et de performance, à la hauteur de son histoire et de ses légendes. »

Parmi les grands axes du projet, l'architecte Konan Kévin a présenté les maquettes du futur siège administratif "Séri Mogadore", qui sera construit à Angré CHU, dans la commune de Cocody, ainsi que du complexe d'entraînement "Nid des Aiglons", entièrement dédié à la formation et à la performance. Des infrastructures modernes qui traduisent la volonté de professionnaliser la gestion du club.

Sous la coordination de Fritace Michel Donvide, six commissions thématiques ont travaillé sur les piliers du développement sportif, financier, éthique et médiatique du projet. Ces réflexions visent à offrir une feuille de route claire pour la reconstruction du club et sa durabilité.

Clôturé par une photo de famille, le séminaire a symbolisé l'unité retrouvée autour d'un même idéal : faire battre à nouveau le coeur vert et rouge de l'Africa Sports, pour que le mythe reprenne vie, plus fort que jamais.

